Kladno pokyn k plošnému uzavírání mateřských škol nebude vydávat. Ve městě je celkem devětadvacet školek, které navštěvuje více než 2200 dětí. „Končí jarní prázdniny. V pondělí bude jasné, kolik dětí do školek přijde,“ upozornil kladenský primátor Dan Jiránek.

Město také nechce školky uzavřít kvůli tomu, že doma by se svými ratolestmi museli zůstat i velmi potřební pracovníci. „Neuzavíráme je i z důvodů, aby se nám nesesypalo zdravotnictví, sociální služby a zásobování potravinami,“ poznamenal Jiránek.

Současně se ale vedení města obrací na rodiče, kteří jsou z jakýchkoliv důvodů již doma se svými dalšími dětmi, aby jejich sourozence do školek nevodili. „Rodiče upozorňujeme, pokud byli s dětmi během jarních prázdnin v zahraničí v rizikových oblastech, ať s nimi zůstanou doma. Ředitelé školek mají právo odmítnout převzít dítě v případě viditelných respiračních problémů. Rodiče nemusí umísťovat do zařízení ani předškoláky, je to pouze na jejich rozhodnutí,“ doplnil primátor.

Ve Slaném je situace opačná. Tam po víkendu zůstanou do odvolání školky zavřené. Opatření se v tomto případě týká i firemní školky Linetka, kterou navštěvuje kolem čtyřiceti předškoláků. Jedná se především o děti zaměstnanců společnosti Linet Slaný – předního světového výrobce zdravotnických lůžek.

„Zatím jsme se rozhodli školku uzavřít a maminky zůstanou s dětmi doma. Během týdne povedeme další jednání s vedením společnosti a možná se situace změní,“ potvrdila ředitelka Linetky Jana Řeháková.





Ve městě tak zůstane v provozu jediná soukromá školka Elíšek. Fungují zde v systému malých dětských skupin, které jsou celkem čtyři, přičemž dvě – s označením Zdravotníček – jsou primárně školičkou pro děti zaměstnanců nemocnice. „Vše jsme konzultovali s krajskou hygienou a není důvod k uzavření. Naše děti mají celoročně všechna očkování i potvrzení, že mohou do kolektivu, navíc vše konzultujeme pravidelně s praktickou lékařkou. Dětské skupiny jsou s kapacitou do 12 dětí,“ podotkl ředitel Radek Eliška.

Pokud by prý někdo potřeboval umístit své dítě do školky Elíšek, ještě je možnost. „Musí mít ale potřebná potvrzení od lékaře a následně sepíšeme smlouvu. Ve výhodě jsou děti, které k nám již docházely, třebaže pak odešly do školek státních. I jejich rodiče se na nás mohou obrátit,“ dodal ředitel Eliška.

Kvůli podobným situacím, jako je ta s koronavirem, vytváří v Elíšku i pátou krizovou skupinu, která by mohla začít fungovat už v měsíci květnu.