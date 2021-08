Vzhledem k tomu, že zastaralá montovaná budova z roku 1982 už byla energeticky i staticky nevyhovující, byla srovnána se zemí a na místo ní vznikla moderní dřevostavba. Práce i s DPH přijdou na 10 milionů korun.

„Museli jsme zjara vybourat základovou desku, která kdysi nebyla armována, a přestavět i s konstrukcí z dřevěných panelů a střechou,“ informoval primátor Volf. Nový pavilon tak splní nároky na energetickou efektivitu. „Zároveň se zvětší okna a přibudou dvě dvoukřídlá francouzská okna se vstupem na terasu a do zahrady. Děti budou mít příjemnější světlejší prostředí a město ušetří provozní náklady na vytápění," doplnil primátor.

Výstavbou vznikne nová třída i herna s odpočívárnou i šatna a stejně tak přípravna jídel. Nově bude v pavilonu vybudován bezbariérový přístup pro doprovod dětí a stejně tak nové sociální zařízení. Stavební práce neovlivní vzrostlou zeleň ani stromy v blízkosti stavby.

„Vzhledem k náročnosti stavby je potřeba, aby byli i rodiče trpěliví. Práce nepochybně zasáhnou do začátku školního roku. Trvat budou minimálně do konce září,“ upozornil ředitel ZŠ a MŠ v Jiráskově ulici v Kladně-Švermově, Petr Novák.

Jak připomněla jeho zástupkyně pro mateřskou školu, Jana Vavříková, rodiče pětadvaceti dětí se již smířili s tím, že nový pavilon otevře začátkem října. „Pro rodiče dětí to bude náročné, ale dokázali si to zařídit i díky maminkám na mateřské dovolené, babičkám a tak podobně. Tři další pavilony, kam dochází pětasedmdesát ostatních dětí, budou od září normálně v provozu,“ potvrdila Vavříková.

Pavilon, který je nově budován letos, je už druhou přestavbou v areálu. Před osmi lety byl již jeden pavilon rekonstruován, poté, co vyhořel. V následujících letech by měly být zbourány a nově vystavěny i dva zbývající pavilony školky, včetně kuchyně a zázemí pro pedagogy. Výhledově je v plánu i přístavba do patra pro zvýšení celkové kapacity a stejně jako úpravy školní zahrady.