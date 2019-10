Dojemné setkání, kdy subtilní blondýnka se slzami v očích objala a políbila vysokého štíhlého muže zákona, se uskutečnilo na policejní služebně v Kladně-Dubí. Na místo ji doprovodili maminka a syn. „Do smrti si budu pamatovat vaše jméno. Jste člověk, který mi zachránil život. Dnes vím, že už bych to neudělala, ale v tu chvíli jsem byla na dně kvůli vleklým problémům a neviděla jiné východisko. Od července marodím s rakovinou, ocitla jsem se bez peněz se čtyřmi dětmi, sebrali mi přídavky, že jsem o tři stovky přesáhla limit, nejstarší syn neuspěl u maturity a dostal výpověď z bytu. Bylo toho moc. Měla jsem v hlavě černo a na nic jiného nemyslela. Napsala dopis na rozloučenou, uložila děti do postýlek a šla na most,“ popisuje dramatické okamžiky Hana.

„Všem policistům - mužům i ženám, bych chtěla vzkázat, že jsou to lidé na pravém místě a přeji jim, aby podobných zásahů měli co nejméně,“ uzavřela Hana Pišná.

Policista, který byl osudné zářijové noci ve službě, vykonával svoji pracovní povinnost, přesto je pro něj poděkování ze strany zachráněné ženy něčím výjimečným.

„Jako člen prvosledové hlídky sloužím třináct let. Případů sebevražd na mostě jsme řešili mnoho, ale mohu potvrdit, že tohle je poprvé, kdy si dal někdo námahu a přišel osobně poděkovat. To se opravdu běžně nestává a pro nás je to ta nejhezčí zpětná vazba,“ potvrzuje třiatřicetiletý policista Jiří Kučera.

A co se oné zářijové noci vlastně stalo?

„Prováděli jsme běžnou hlídkovou činnost. Když jsme projížděli autem po sítenském mostě, paní koukala dolů a vedle sebe měla láhev vína. Ve zpětném zrcátku jsem pak viděl, že se žena z mostu nebezpečně naklání. S kolegyní jsme se proto hned auto otočili a jeli zpět. To už byla dotyčná na zábradlí. Vystoupil jsem z auta a promluvil na ni. Řekla, ať k ní nechodím. V komunikaci jsem proto pokračoval, až se mi ji podařilo přesvědčit, aby slezla,“ popsal vypjaté okamžiky policista. Když sedla na zem, věděl, že je vyhráno. A žena začala vyprávět svůj nelehký životní příběh. „Následně jsme paní Haně přivolali lékařskou pomoc a sanita jí odvezla do nemocnice,“ dodal policista.