Ve čtvrtek 9. května mohou řidiči od 7.30 do 8.30 hodin potkat městskou policii v Kladně Dubí, konktrétně v Dubské v úseku M. Babušky x Budečská. Poté se přesunou do Buštěhradské ulice, kde budou do 9.45 hodin.

Od 14.hodin mají v tento den v plánu ještě měření ve Vrapicích v úseku Boční x Dvorská.

V sobotu 11. května lze hlídku spatřit od 9.30 do 10.30 hodin ve Smečenské ulici v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701. Od 15 hodin pak budou strážníci v ulici J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka.

Vrtulník se nad Kladnem vznesl šestapadesátkrát. Finišuje stavba nové továrny

V pondělí 13. května zavítají městští policisté opět do Dubí, kde budou v Lidické ulici v úseku Libušina x Anýžova měřit mezi osmou a devátou hodinou ranní. Ve stejný den bude mít hlídka stanoviště od 14.30 do 15.30 hodin ve Vrapické ulici v úseku K. Dudy x J. Charváta.

O den později, čili v úterý 14. května začnou strážníci měřit od 8 hodin v ulici 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná, kde budou do 9.30 hodin. Mezi polednem a 13. hodinou budu v Rakovnické ulici v úseku V. Zítka x Tolstého.

Ve čtvrtek 16. května by si měli dát pozor řidiči, kteří budou projíždět Vašíčkou ulicí od 7.15 do 8.15 hodin. Od 8.30 do 09.30 se strážníci přesunou do Smečenské ulice v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701.

V neděli 19. května zavítají strážníci opět do Švermova, kde budou od 14.15 do 15.30 hodin měřit v ulici 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná. Od 15.45 do 16.45 se v té samé ulici přenusou jen do úseku V. Řacha x Uhelná.

Kdo bude stavět dálnici mezi Slaným a Kutrovicemi? Přihlásilo se šest zájemců

V úterý 21. května budou městští policisté hlídat od 7.30 do 8.30 hodin ve Vrapické ulici v úseku ul. K. Dudy J. Charváta. Od 8.45 do 9.45 je mohou řidiči potkat v Dubské ulici v úseku M. Babušky x Budečská.

Ve čtvrtek 23. května zaparkují strážníci na Pražské, kde budou od 13 do 14 hodin hlídat úsek Maďarská x Arménská. Násleně se přesunou do ulice J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka.

Ve středu 29. května od 10 do 11 hodin budou strážníci měřit ve Smečenské ulici v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701. Od 11. 15 do 12. 15 by si měli dát pozor řidič v Rakovnické ulici v úseku V. Zítka x Tolstého.

Poslední květnový den, čili v pátek 31. května začne městská policie měřit od 7.15 do 8.15 ve Vašíčkově ulici v úseku Brjanská x V. Nezvala a od 8.45 do 9.45 v Buštěhradské ulici v úseku V. Maršnera x Buštěhradská.