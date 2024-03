V sobotu 16. března by měli od 9. hodiny dát nohu z plynu šoféři v ulici 28. října. Ze Švermova se od 10.30 městská policie přesune do Rozdělova, konkrétně do Smečenské ulice, kde bude měřit až do 11.30. Od 15 hodin pak bude hlídka kontrolovat dopravu v ulici J. Kociána.

V úterý 19. března mohou řidiči potkat hlídku od 7.15 hodin ve Vrapické ulici. V Dubí následně strážníci zůstanou a zaměří se na Buštěhradskou ulici.

V pátek 22. března bude hlídka od rána měřit u základní školy v Doberské ulici a od 13 hodiny se zaměří dodržování rychlosti v ulici J. Kociána u budovy Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT. Od 14 hodin budou strážníci měřit v Dubské ulici.

V sobotu 23. března se Městská policie Kladno zaměří od 13. hodiny na Unhošťskou ulici a od 14.15 hodin na ulici Smečenskou.

Ani v pondělí 25. března bude chybět pravidelné měření. Strážníci budou v ulici C. Boudy, a to mezi 7.15 a 8.15 hodin. Od 8.30 hodin se přesunou opět do Smečenské ulice.

Ve středu 27. března začne hlídka v Rozdělově ve Vašíčkově ulici a od 8.30 bude v Pražské ulici.

Poslední březnovou sobotu mohou řidiči hlídku potkat mezi 10. a 11. hodinou ve Vrapické ulici a od 13 do 15.30 hodin v ulici 28. října.