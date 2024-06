Kde přesně budou strážníci kontrolovat dodržování rychlosti?

Ve středu 6. června budou hlídky od 7.30 do 8.30 hodin ve Velvarské ulici v úseku Ovocná x J. Kaliny. Poté se od 8.45 do 10 hodin přesunou do ulice J. Kociána do úseku Smetanova x J. Čapka. Ve stejný den budou hlídat také ve Vrapické ulici v úseku Boční x Dvorská od 13.30 do 15 hodin.

V sobotu 8. června by měli dát řidiči pozor od 08 do 9.30 hodin v ulici 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná. Od 12 do 13 hodin budou v Rakovnické ulici v úseku V. Zítka x Tolstého. Hlídka bude také ve Smečenské ulici, a to od 13.15 do 14.30 hodin v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701.

Ve středu 12. června od 7.30 do 08.30 hodin mohou řidiči potkat strážníky v Dubské ulici v úseku M. Babušky x Průmyslová. Od 8:45 do 9:45 hodin budou ve Vrapické ulici v úseku K. Dudy x J. Charváta. Odpoledne od 15 do 16 hodin bude hlídka opět v ulici J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka.

Ve čtvrtek 13. června budou strážníci kontrolovat od 9:30 do 10:30 hodin Smečenskou ulici v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701. Ve 15 hodin se přesunou do ulice J. Kociána, kde budou měřit v úseku Smetanova x J. Čapka.

V sobotu 15. června lze hlídku potkat v Pražské ulici v úseku Maďarská x Arménská a od 14:15 do 15:30 hodin ve Smečenské ulici v úseku od čerpací stanice x k č. p. 701.