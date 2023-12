Strážníci Městské policie Kladno budou měřit rychlost vozidel projíždějících městem. Reagují tak na množící se počet bezohledných řidičů, kteří rychlou jízdou ohrožují ostatní. Místa, kde hlídky rychlost měří, určuje policie.

Kladenští strážníci budou měřit celý prosinec. | Foto: MP Kladno

Strážníci se zaměří hlavně na riziková místa, zejména u mateřských, základních i středních škol.

"Městská policie Kladno je tu od toho, aby občanům pomáhala. Není represivní složkou. Nejde nám o vybírání pokut a měření rychlosti v úkrytu někde za křovím. Jde o prevenci, a také proto o měření rychlosti informujeme všemi dostupnými prostředky, zveřejňujeme rozpis termínů a míst, kde budou měření probíhat,“ vysvětlil již dříve ředitel Městské police Kladno Michal Strieborný.

A kde všude potkáte během adventu měřící strážníky?

V úterý 5. prosince bude městská policie měřit hned na třech místech. Od 7.30 do 8.30 hodin mohou řidiči potkat hlídku v úseku křižovatky Vítězné a Kořenského ulice. Od 8.45 do 10 hodin budou nad železniční tratí mezi Vítěznou ulicí a ulicí Čs. armády. Odpoledne od 14 hodin budou strážníci měřit v úseku vysoké školy a autobusové zastávky v ulici J. Kociána.

Ve čtvrtek 7. prosince bude hlídka měřit na dvou místech, a sice od 7.30 do 8.30 hodin u základní školy ve Velvarské ulici ve Švermově. Od 8.45 do 10 hodin je řidiči potkají v ulici 28. října v úseku od Uhelné ulice po V. Řacha.

Také o víkendu budou městští policisté hlídat dodržování rychlosti. V sobotu 9. prosince budou od 9 do 10 hodin budou měřit u čerpací stanice ve Smečenské ulici. Od 10.15 do 11.15 hodin budou v Rakovnické ulici. Od 13.30 do 14.30 hodin lze hlídku potkat v ulici Ke Stadionu v úseku od Fibichovy ulice a ulice P. Bezruče.

V pondělí 11. prosince se strážníci ráno zaměří na Dubí, kde budou od 7.30 do 8.30 měřit u odborného učiliště v Průmyslové ulici. Od 8.45 do 9.45 hodin pak bude hlídka v Kralupské ulici. Odpoledne od 14 do 15 hodin se strážníci zaměří na Pražskou ulici, konkrétně na úsek od Maďarské po Arménskou ulici.