V Kladně se od pondělí 26. října stane linkou pomoci shodně jako v první koronavirové vlně číslo Senior taxi Kladno 601 139 139. „Ve spolupráci se Střediskem komplexní sociální péče Fontána budeme na základě objednávek seniorům i lidem s průkazem zdravotně postiženého nakupovat nebo zajišťovat vyzvedávání léků na recept. Uhradí pouze nákup nebo doplatek za léky, dovoz bude zdarma,“ uvedla mluvčí radnice Lenka Růžková.

Objednávky budou přijímány denně od 7 do 15 hodin. Všechny hovory mimo tuto dobu vyřídí pracovníci linky v následujícím pracovním dni, kdy sami zavolají na zmeškané telefonní číslo. Na lince si lze dále zajistit i službu Senior taxi. „Pokud by kapacita jedné ze služeb byla vyčerpána, přednost bude míz až do odvolání rozvoz nákupů a vyzvedávání léků na recept,“ připomněla Růžková.

S dobrovolníky už od jara spolupracují také ve Slaném, v rámci místní Farní charity. „Seznam lidí, kteří potřebují pomoc a donáškovou službu, je postupně doplňován,“ sdělila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová a připomněla, že farní charita dále hledá dobrovolníky.

Zájemci o pomoc mohou volat ve všedních dnech od 10 do 12.30 na číslo 724 226 240 nebo 314 314 715. První nákupy potravin nebo drogerie budou zajištěny v úterý 27. října. Pokud jde o léky, nově poskytuje lékárna slánské nemocnice jejich donášku zdarma. „Uvažujeme i o obnově telefonické linky psychologické pomoci, o kterou byl v jarních měsících značný zájem. Tam jsme v kontaktu s odborníky a diskutujeme o možných řešeních,“ doplnila Růtová.

Také ve Velvarech vytvářejí stejně jako na jaře síť dobrovolníků, kteří by pomáhali s nákupy, stravováním, vyzvedáváním léků a vším potřebným. Zájemci mohou volat na linku pomoci 770 183 087.

Místní pečovatelská služba nabízí seniorům donášku obědů. „Naše základní škola a školní jídelna se zapojily do sítě školských zařízení, která ve Středočeském kraji nabízejí služby pro děti pracovníků zásahových složek, jídelna přitom vaří ve zvláštním režimu i pro veřejnost,“ potvrdil velvarský starosta Radim Wolák.

Velvary navazují na jarní vlnu solidarity. „Vyzvali jsme pomocí sms všechny občany, aby nabídli pomoc sousedům a těm, kterým pomáhali na jaře, případně zjistili, zda tuto pomoc nepotřebují,“ připomněl Wolák.

Z jarních zkušeností čerpají i ve Smečně. „Pro všechny potřebné, nejen seniory, ale i jiné občany potřebující naší pomoc, máme dostatek dezinfekcí i roušek. Rozvážíme obědy a jsme připraveni obstarat nákupy, dovoz knih z knihovny i léků. Naše telefonní čísla jsou známá a vytipované občany sami oslovujeme, zda naši pomoc nepotřebují. Osvědčila se nám i sousedská výpomoc a solidarita,“ připomněla starostka Pavla Štrobachová.

Město nadále spolupracuje s vedením sociálního zařízení Domov Pod Lipami. O pomoc lze požádat ve Smečně na lince 312 547 823 nebo přímo u starostky na čísle 602 892 778.