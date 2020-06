„V Kladně v současné době pracujeme na úsporných opatřeních ve výši zhruba 150 milionů korun, které zahrnují jak provozní, tak investiční výdaje. Investice z toho činí přibližně polovinu a další úspory budeme stále průběžně zvažovat. Část těchto finančních prostředků přesuneme do rezerv. Rada města již tyto úpravy projednala a odsouhlasila, kompletní úpravu rozpočtu bude schvalovat zastupitelstvo 15. června,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Úspory v provozních výdajích magistrátu se projeví i na platech úředníků, údržbové práci, úrocích, pozastaví se i projekční práce, konzultační činnosti, sníží se rozpočet na kulturu, služební cesty a další činnosti.

„Bohužel se nevyhneme odložení oprav některých chodníků a komunikací. Investiční projekty se budeme snažit pouze odložit, ne úplně zcela zrušit, například na letošní rok byla plánovaná nová střecha ve škole ZŠ Doberská. Podobně budeme muset přistoupit k investicím do sportovišť, silnic, budov a podobně,“ sdělil primátor.

Úsporná opatření se budou v Kladně týkat také sportu a kultury. Kulturní i sportovní vyžití chce magistrát ve městě ale zachovat. Dny města Kladna se ve své klasické podobě odkládají na příští rok, ale první zářijový víkend se uskuteční akce ‚Kladno žije! v ulicích‘. Mimo jiné se mohou návštěvníci těšit na koncerty Mig 21, Vohnout a dalších. Koncerty i doprovodné akce budou na několika místech v Kladně s respektováním aktuálně platných omezení.

„Podobně musíme upravit i formát Tradičních Vánoc. Bohužel, ledové kluziště na náměstí Starosty Pavla letos nebude. Každopádně intenzivně pracujeme na novém programu kultury i sportu ve městě a sestavujeme pestrou nabídku i s nižším rozpočtem,“ dodal Filip Zoubek, pověřený vedením Oddělení kultury.

Škrtat a šetřit se bude také v sousedním Slaném. Tam už zastupitelé rozhodli. Vedení města pokrátí naplánovaný rozpočet o téměř 40 milionů korun. Ponížena bude i částka ze sdílených daní, kterou města dostávají od státu. Její výši však tuto chvíli ani ve Slaném neznají.

„Z různých zdrojů můžete slyšet různá čísla, ale skutečný propad příjmů obcí v tuto chvíli nikdo neví. Situaci bedlivě sledujeme a zatím máme uzavřená data za měsíc duben, kde pro naše město byl ve sledovaných daňových příjmech propad 1,75 milionů korun. Vyšší propad očekáváme za měsíc květen, to budeme znát zhruba v příštím týdnu,“ sdělila Zina Nová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu ve Slaném.

Jak potvrdil starosta Slaného Martin Hrabánek, zastupitelstvo rozhodlo o seškrtání poloviny nákladů v provozních výdajích. Druhá polovina jsou investiční akce. „Týká se to například sportovní haly. Nyní dokončíme projektovou dokumentaci, ale s výstavbou nezačneme. Ta bude stát šedesát milionů korun. Stejně tak jsme odložili zahájení rekonstrukce bývalého okresního domu. Prodávat jsme chtěli i desítky pozemků na Hájích, jejich prodejem město získá okolo šedesáti milionů korun, ale nemáme ještě stavební povolení, takže s jejich zasíťováním letos určitě nezačneme,“ sdělil starosta.

Co se týká kulturních akcí, zrušeny byly Městské slavnosti a Dny řecké kultury. Neotevřelo ani stálé kino, ale nyní už je v provozu kino letní. „Přes léto naši občané nepřijdou o pravidelné koncerty na náměstí a počítáme se zářijovou tradiční akcí Rožnění uherského býka. Ve stejném termínu by měly proběhnout i závody v boulderingu na náměstí. Ale to je zatím také v jednání,“ doplnil starosta Hrabánek.