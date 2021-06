„Krásný nápad s adopcí vznikl mezi zaměstnanci odboru životního prostředí. Chceme využít letošní významná výročí vzniku městských symbolů a podpořit subjekty, které poskytují domov zvířatům a v době pandemie se potýkaly s finančními problémy,“ uvedla náměstkyně kladenského primátora Petra Melčová.

Na každé zvíře ze znaku město přispělo zatím jednorázovou částkou dvaceti tisíc korun. „Orel mořský se do naší záchranné stanice dostal poté, co si ve volné přírodě poranil křídlo. Zlomenina byla natolik vážná, že pro zvíře znamenala trvalý hendikep. Zhruba patnáctiletý orel již není schopen plnohodnotně létat a zůstal tedy natrvalo u nás ve stanici. Návštěvníci ho bohužel nemohou vidět, protože je příliš plachý, žije proto v zázemí stanice,“ uvedl vedoucí záchranné stanice AVES Kladno Petr Starý.

Na každé zvíře ze znaku město přispělo zatím jednorázovou částkou, a to 20 tisíc korun. „Orel mořský se do naší záchranné stanice dostal poté, co si ve volné přírodě poranil křídlo. Zlomenina byla natolik vážná, že pro zvíře znamenala trvalý hendikep. Zhruba patnáctiletý orel již není schopen plnohodnotně létat a zůstal tedy natrvalo u nás ve stanici. Návštěvníci ho bohužel nemohou vidět, protože je příliš plachý, žije proto v zázemí stanice,“ uvedl vedoucí záchranné stanice AVES Kladno Petr Starý.

Znak Kladna

Městský znak se symboly orla a rysa užívá Kladno už 460 let.Zdroj: Magistrát města KladnaZnak získalo město Kladno roku 1561 od krále Ferdinanda I. Současná podoba znaku je téměř původní, jen ve 20. století byla doplněna symbolem hornictví, který byl v totalitě nahrazen rudou hvězdou a v 90. letech opět vrácen.

Adoptovaný rys ostrovid žije v Zooparku Zájezd. Místo nedaleko Kladna je oblíbeným výletním cílem nejen obyvatel největšího středočeského města. Existenci zařízení, stejně jako u mnohých dalších zoologických zahrad, ohrozil vývoj pandemie koronaviru a dlouhodobá vládní omezení. Vedení města proto zooparku věnovalo také příspěvek devadesát tisíc korun na stavbu nové voliéry pro sovice sněžní.







AVES



Stanice AVES, která se nachází u silnice mezi kladenskou čtvrtí Švermov a Brandýskem, je pro návštěvníky otevřena i během prázdnin každý den, a to od 9:00 do 18:00 hod. Vstupné je dobrovolné.

Zájemci tu najdou expozici trvale zraněných zvířat, které nelze pustit zpět do přírody, a původní česká plemena domácích zvířat. Více na www.zachr-stanice.cz.

Voliéra pro bělostnou sovici



Zoopark Zájezd je oblíbeným výletním cílem Kladeňáků. Existenci zařízení, stejně jako u mnohých dalších zoologických zahrad, ohrozil vývoj pandemie koronaviru a dlouhodobá vládní omezení. Město proto zooparku věnovalo také příspěvek 90 tisíc korun na stavbu nové voliéry pro sovice sněžní.



„Sovice ještě donedávna sídlily ve starší voliéře, která byla postavena při otevření zoo pro veřejnost, což bylo před více než 10 lety. Od té doby již značně zastarala a stala se pro jejich chov nevyhovující. Proto jsme se rozhodli podpořit žádost o příspěvek na výstavbu nové expozice v nové části zoo poblíž dětského hřiště,“ vysvětluje náměstkyně primátora Petra Melčová. Soukromá zoo získává prostředky na provoz a svůj rozvoj téměř výhradně ze vstupného od návštěvníků a pro výstavbu a modernizaci stávajících voliér proto musí shánět další partnery.



Sovice sněžní jsou velkým druhem sovy obývající severní část Evropy, Asie i Ameriky. Svým způsobem života i zbarvením jsou přizpůsobené životu v zasněžených oblastech. „Samice jsou opravdu sněhobílé, samci mívají na peří černé skvrnky. Na rozdíl od jiných sov loví i ve dne,“ upozornil vedoucí vzdělávání a výzkumu Zooparku Zájezd Daniel Koleška s tím, že výstavba voliéry by se měla uskutečnit ještě v letošním roce.



Zoopark Zájezd je nyní otevřený každý den od 9 do 18 hodin, k dispozici je návštěvníkům zoo včetně Terárií (zatím s omezenou kapacitou), dětským hřištěm, obří nafukovací trampolínou, kavárnou i občerstvením. Mezi nejoblíbenější zvířata patří veverky v průchozí voliéře, které jsou návštěvníkům na dosah a obří králíci v expozici Ušákov. Více na www.zoopark-zajezd.cz.