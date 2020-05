První sekání trávy proběhlo na území Kladna až v květnu, přičemž části trávníků nejvíce postižené suchem nebo s pestrou bylinnou skladbou jsou ponechány neposečeny. Pásy podél komunikací a parkovišť se sekají pravidelně, ostatní trávníky podle aktuálního stavu. Další postup se bude přizpůsobovat momentálním podmínkám. Pokud se vláhové poměry výrazně zlepší a trávníky začnou intenzivně růst, sekání se samozřejmě opět zintenzivní.

Údržba nemusí a ani nemá být všude stejně intenzivní, naopak je žádoucí některé plochy ponechávat s delší trávou, což zase zpomaluje odpar a odtok vody. Zároveň bylo založeno několik prvních lučních porostů, případně byly směsi bylin přisety do stávajících trávníku.

Květinové pásy se sekají jen dvakrát do roka. Veškerou péči o ně budou zajišťovat pracovníci údržby zeleně, od zálivky přes seče. „Doufáme, že si hezké životní prostředí nebudeme sami ničit. Samozřejmě uvítáme, pomohou-li nám občané nové plochy chránit před vandalstvím,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek.

Na první barevné květy si bude nutné pár týdnů ještě počkat. „V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky,“ upozornil primátor.

„Letošní rok je pro nás v tomto zkušební, právě větší množství menších plošek osetých různými směsmi nám dá možnost posoudit, které z nich se v jakých podmínkách osvědčily. Máme vybrané dvě směsi s různým podílem trav, trvalek a letniček,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta a pokračoval: „Jetelotravní směs má složení padesát procent trávy, čtyřicet jeteloviny a deset procent bylin. Nektarodárnou směs tvoří letničky a trvalky, jako jsou například vikev, vičenec, pohanka, kmín, svazenka, štírovník či řebříček.“

Sekat trávník nakrátko je možná na pohled hezčí, ale jen do doby, než trávník vyschne. Spolu s vysycháním travnatých ploch pak stoupá teplota ve městě. Čerstvě posekaný trávník sice vypadá hezky, ale podle mnohých odborníků má takový způsob sekání na klima ve městě spíše negativní vliv.