„Zhruba v polovině se bude dráha rozdvojovat, jedna větev bude lehčí, vhodná pro začátečníky, druhá naopak těžší. Na své si tak přijdou i technicky vyspělejší jezdci. Dráha bude mít souběh s cyklostezkou 0017 na zhruba 180 metrech, díky rozdvojení bude celková délka dráhy asi 300 metrů,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek.

Primátor ještě dodal: „Svou koncepcí se jedná o unikátní záležitost a dle dostupných informací je to v podstatě první pumptracková dráha tohoto typu v České republice.“ Inspirací k jejímu vzniku byl úsek pumptrackových boulí na Rychlebských stezkách ve Vidnavě.

Město jedná s vlastníkem pozemků, Benediktinským arciopatstvím, o možnosti vyznačení tréninkových pěšin vhodných například pro kladenské dětské cyklooddíly a cyklokroužky. Výukové trasy by se mohly nacházet v lese nedaleko Týneckého pramene na Bressoně. Město na oplátku zajistí v lese úklid odpadků. „Areál cyklopěšin by měl být logickým rozšíření vznikající pumptrackové dráhy. Doufáme tak, že v místním lese pak již nebude docházet k živelnému budování skoků a drah, jak se tomu dělo dosud. Samotné vytyčení pěšin by měl na starosti cyklooddíl Velo Akademie. Doufáme, že se vše povede zjara,“ uvedla předsedkyně výboru pro rozvoj Anna Gamanová.

Ve finále je také projekt na cyklotrasu vedoucí od fotbalového hřiště TJ Slovan Kladno v ulici Sportovců směrem k vlakové zastávce Rozdělov. Tam se cyklotrasa napojí na již zbudovanou cyklostezku podél Doberské ulice, čímž vznikne napojení na okružní cyklotrasu 0017. I zde město jedná s arciopatstvím.

„Stavět by se mohlo v polovině roku. Cyklotrasa bude svou konstrukcí určená jen pro kola a pěší a bude na ní vyloučen pohyb těžké lesní mechanizace. Šířka cyklotrasy s mlatovým povrchem bude 2,5 metru. Samotné trasování bude, bohužel, v některých místech působit mírně nelogicky, je to z důvodu požadavku plynáren na striktní dodržení ochranného pásma plynovodu,“ upozornil cyklokoordinátor města Kladna Jan Hanuš.

Z cyklotrasy povede odbočka na lesní dětské hřiště, neboť stávající přístupová cesta bude zrušena při plánované těžbě dřeva a následném zalesnění. Těžba je tu dle soukromého vlastníka lesa nutná, borovice v tomto cípu lesa jsou přestárlé, jejich věk je zhruba 140 let a začínají houfně usychat.