Vedení města rozhodlo v těchto dnech o vyhrazení několika obecních bytů, které budou k dispozici složkám Integrovaného záchranného systému a také dalším občanům města. Opatření v rámci nouzového stavu a karantény vyžadují náhradní ubytovací prostory a radnice tak upravuje obecní byty.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Zdravotnický personál či příslušníci Integrovaného záchranného systému se mohou den ze dne dostat do situace, že budou muset do karantény, aby neohrožovali své rodiny a blízké, do podobné situace se ale mohou dostat i další profese.