/FOTOGALERIE/ Tradiční stolní kalendář za cenu 150 korun je dalším doplněním série mapující historii Slaného pro rok 2020. V prodeji je v Infocentru Pod Velvarskou branou ve Slaném.

Město Slaný má nový stolní kalendář. | Foto: Jitka Krňanská, Jiří Skála

Pro sběratele slánské historie a patrioty je to nepochybně další cenný kousek do jejich sbírky. Kdo měl čas a zájem, mohl se přijít podívat na uvedení kalendáře do života. V pátek 25. října byl slavnostně pokřtěn v kavárně V Rájia ke koupi byl za zvýhodněnou cenu.