Společnost TEPO se podle předsedy ÚOHS Petra Mlsny provinila tím, že v roce 2016, kdy kladenskou radnici vedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a TEPO řídil jednatel Miroslav Vacek (dříve ODS, později BEZZ Trikolora), rozdělovala nadlimitní veřejné zakázky na tři různé. Tím se snížila hodnota každé jedné pod finanční limit stanovený zákonem a firma je tak zadala mimo zákonem stanovená zadávací řízení. A tím pádem na ně bylo méně vidět. Na části byly rozsekány instalatérské, topenářské, zemní, stavební, lešenářské a další práce, stejně jako zhotovování a aktualizace projektové dokumentace, zajišťování revizí a servisu a podobně.

Na to, že se veřejné zakázky nezadávají tak, jak by měly, upozornilo dnes již bývalé vedení města v době, kdy byl po volbách v roce 2018 zvolen do čela kladenské radnice primátor Dan Jiránek (ODS) a v TEPU se vystřídali hned tři jednatelé.

Nové vedení radnice nechalo v roce 2019 provést rozsáhlý audit ve firmě TEPO a následně se případem začal zabývat ÚOHS. „Díky našemu přístupu, kdy jsme s ÚOHS spolupracovali, ušetřilo město nemalé prostředky, a to jak na pokutách, tak na zakázkách. To vše, aniž bychom sáhli na cenu tepla, kterou firma Kladeňákům firma dodává,“ řekl Lukáš Hanes (ODS), někdejší náměstek primátora Jiránka a bývalý jednatel společnosti TEPO.

Přestože se dělení předmětu veřejné zakázky řadí mezi nejzávažnější porušení povinností zadavatele, vyhověl nyní předseda antimonopolního úřadu žádosti o snížení pokuty. Ta původní byla dva miliony korun.

„Musíme oceňovat snahu zadavatele řešit své takzvané kostlivce ve skříni a vyslat jasný signál ostatním zadavatelům, že aktivní přístup a spolupráci zohledníme jako polehčující okolnost,“ uvedl k případu předseda Úřadu Petr Mlsna.

Stávající vedení města s primátorem Milanem Volfem zatím žádné závěry nedělá. „Vyčkáme na vyhotovení právního rozboru vydaného rozhodnutí, do té doby není vhodné se jakkoliv vyjadřovat,“ sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.