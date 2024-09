Pracovník/ce pobočky Naše společnost Okna Macek a.s., hledá nového kolegu či kolegyni na pobočku do Kladna. Vašim úkolem bude poskytovat zákazníkům informace a rady o našich produktech, zpracovávat poptávky, vytvářet cenové kalkulace a uzavírat smlouvy. Všemu Vás naučíme. Hned po nástupu Vás čeká školení, které Vás připraví na dotazy zákazníků, budete umět pracovat v našich počítačových programech a umět spočítat cenu. A pokud si nebudete vědět s něčím rady, zkušení kolegové jsou vždy připraveni pomoci. Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr ve stabilní společnosti. K základní mzdě dostanete odměny za uzavřené smlouvy, a navíc elektronickou stravenkovou kartu. K tomu dále nabízíme 3 dny sick days. Pokud máte zájem stát se součástí naší firmy, rádi uvidíme Váš životopis na mailu prace@oknamacek.cz. Do předmětu zprávy prosím napište KLADNO. Přesný termín výběrového řízení zatím není stanoven. Více informací na stránkách společnosti www.oknamacek.cz/volna-mista. 25 000 Kč

