V pondělí 9. září budou strážníci od 8.30 do 10.30 hodin v Dubské ulici v úseku M. Babušky x Průmyslová. Poté se přesunou do Lidické ulice, kde budou od 10.45 do 11.45 hodin v úseku V. Maršnera x Libušina.

Ve středu 11. září by měli řidiče zpozornět ve Švermově v ulici 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná, kde budou hlídky měřit od 8.30 do 9.45 hodin. Následně se ve stejné ulici přesunou do Jar. Seiferta x Velvarská. Zde budou od 10 do 11 hodin.

V pátek 13. září mohou projíždějící potkat městské policisty od 7.30 do 8.15 hodin ve Švermově, konkrétně ve Velvarské ulici u základní školy. Od 8.30 do 9.30 hodin budou opět v ulici 28. října v úseku V. Řacha x Uhelná.

V pondělí 16. září od 7.30 do 8.30 hodin budou strážníci hlídat v Doberské ulici v úseku Vítězná x Kořenského u základní školy. Od 14 do 15.30 hodin budou v ulici J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka.

Ve středu 18. září budou strážníci od 7.30 do 8.30 hodin ve Vašíčkově ulici v úseku ul. Brjanská x V. Nezvala. Od 8.45 do 9.45 potkají řidiči hlídku v ulici Ke Stadionu v úseku Fibichova x P. Bezruče. Od 14 do 15.30 hodin budou další stanovištěm strážníkům Pražská ulice v úseku Maďarská x Arménská.

V neděli 22. září bude hlídka od 13 do 14.30 hodin v ulici J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka. Po chvilce budou od 14.45 do 15.45 hodin v ulici Čs. armády v úseku most nad železniční tratí x Vančurova.

V pondělí 23. září do 7.30 do 8.45 hodin strážníci budou měřit v Lidické ulici v úseku V. Maršnera x Libušina. Od 9 do 10 hodin budu ve Vrapické ulici v úseku Boční x J. Charváta.

Ve čtvrtek 26. září od 7.45 do 9 hodin potkají řidiči městské policisty v Unhošťské ulic v úseku Pražská x Americká a později od 9.15 do 10.15 hodin v ulici Cyrila Boudy v úseku P. Bezruče x J. Čapka.

V neděli 29. září od 8 do 9 hodin budou měřit v ulici Sportovců v úseku Havlíčkova x Podrázského. Od 9.15 do 10.15 hodin budou strážníci v ulici Čs. armády na křižovatce u Vítězné ulici. Od 13 do 14.30 hodin nohu z plynu v ulici J. Kociána v úseku Smetanova x J. Čapka.