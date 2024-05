Jak uvedla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová, na místo vyjely hlídky strážníků i policistů. "Některé hlídky zajistily okolí pro případ, že by se pachatel pokusil o útěk a další prověřily pozemek a rodinný dům. Pohledem ze sousední zahrady však nezjistily žádné násilné vniknutí do domu," řekla k případu s tím, že dům ani zahrada nenesly žádné stopy po vloupání.

Co se vlastně stalo, se záhy vysvětlilo, jelikož přišla překvapená majitelka nemovitosti. "Poté, co vyslechla, proč jsou na místě strážníci a policisté, se začala smát. Muž, který přelezl plot a vnikl na pozemek jejího domu byl její přítel. Zapomněl si totiž klíče, a proto přelezl plot do zahrady. Tuto skutečnost jí volal na mobilní telefon," vysvětlila Purkytová.

Žena poděkovala muži, který vše viděl a oznámil podezření z trestného činu, i strážníkům a policistům za rychlý zásah. "S přáním hezkého dne se všichni přítomní rozloučili a pokračovali za dalšími povinnostmi. Tento příběh nám připomíná, že všímavost a spolupráce mohou zachránit situace, které by jinak mohly skončit špatně. Děkujeme všem, kdo nejsou lhostejní ke svému okolí a pomáhají udržovat naše město bezpečné," uzavřela mluvčí.