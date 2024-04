Kde přesně budou v strážníci kontrolovat dodržování rychlosti?

V sobotu 13. dubna mohou řidiči čekat hlídku od 14 do 15. 30 hodin ve Vrapicích v úseku ulic Boční a Dvorská. V úterý 16. dubna budu strážníci měřit ráno od 8. do 9. hodiny v Lidické ulici v Dubí. Později by si měli řidiči dát pozor ve Vrapické ulici, a to od 14.30 do 15.30 hodin.

Ve čtvrtek 18. dubna je v plánu měření v ulici J. Seiferna na Tuháni od 14 do 15 hodin. Ve Vinařicích budou strážnici i od 15.15 do 16 hodin v Hlavní ulici. Ve středu 24. dubna se městská policie vrátí do Dubí, kdy bude ve Vrapické ulici měřit ráno od 7.15 do 8.15 hodin. Poté se hlídka přesune do Dubí a v Lidické ulici bude od 8.30 do 9.30 hodin.

V pátek 26. dubna mohou řidiči potkat strážníky od 13 do 15.30 hodin ve Švermově, konkrétně v ulici 28. října. Poslední den dubnového měření bude v neděli 28. dubna, a to budou strážníci v Rozdělově. Od 9.30 do 10.30 hodin měří ve Smečenské ulici kousek od místní čerpací stanice. Od 10. 45 do 11.45 hodin budou v ulici J. Kociána a od 15 do 16 hodin v Pražské ulici.