„Nové vedení má za úkol navrátit do kladenského divadla euforii z let 2016 a 2017, kdy jsme prožili jedinečné dvě sezony plné pozitivních emocí, pohody a skvělých titulů, které do divadla přitáhly širokou veřejnost. Město Kladno divadlu poskytuje špičkové podmínky a s kolegy ve vedení města si nemůžeme přát nic jiného, než aby bylo zase výrazným a jedním z nejlepších na úrovni České republiky,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).