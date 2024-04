Jak uvedl kladenský primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno), stavba by mohla začít už letos. "Projekt je v přípravě a akci je potřeba nejprve vysoutěžit. Letošní divadelní sezonu nestihneme, nicméně chceme, aby bylo vše připraveno pro příští rok,“ sdělil primátor.

Nyní vedení města připravuje všechny důležité podklady, včetně autorských práv architekta Davida Vávry, který je autorem návrhů nové podoby výzdoby divadla, jež byla dokončena v roce 2015.

Jak doplnil jednatel Městského divadla Kladno Jan Krafka, z odsouhlasení záměru má velkou radost. Pokud vše půjde podle plánu a veřejnou soutěž nic nezbrzdí, první tituly v zahradě by mohli herci odehrát už v příštím roce. „O projektu venkovní scény uvažujeme dlouhodobě. Když jsem nastoupil na pozici jednatele divadla v roce 2016, věděl jsem, že bychom se o tom s vedením města chtěli bavit. Posléze ale došlo politické změně na radnici, takže jsem rok a půl v divadle nepůsobil. Po návratu primátora Volfa do vedení města jsem se vrátil i já jako jednatel a tehdy jsme začali o venkovní scéně vážně uvažovat. Návrhů byla řada. Nakonec jsme se shodli na aktuální překládané variantě, která je pro město nejschůdnější a pro potřeby souboru vhodná,“ sdělil Jan Krafka.

Dosavadní venkovní prostor v Dvořákových sadech je i podle herců pro divadelní představení nevyužitelný a nemá ani bezpečnostní parametry. „Schody pro diváky jsou úzké a nedá se tam ani dobře hrát. V minulosti jsme tam sice odehráli pár představení pro děti, ale to je asi tak jediné, co lze v daném prostoru uskutečnit,“ dodal Krafka.

Po úpravě by venkovní hlediště mělo získat kapacitu okolo 250 diváků. „Vše je nyní závislé na tom, v jakém čase se podaří venkovní scénu vybudovat. Rádi bychom do zahrady divadla přivedli například i Malé kladenské Dionýsie a máme i některé stávající tituly, které by byly ven vhodné, jelikož se odehrávají v exteriérech,“ doplnil Krafka.

Jediná dostupná odpovídající venkovní divadelní scéna je nyní v zahradě Kladenského zámku, kterou má aktuálně v gesci Divadlo Lampion „Tam budou uvedeny některé pohádky. Aktuálně je v jednání v jaké formě, jestli v podobě divadelního festivalu nebo to budou jednotlivá představení pro děti,“ uzavřel jednatel Jan Krafka.