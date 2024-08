„Bydlím na Metě 35 let. Se stavbou byl problém od začátku. Nikdo nás o záměru neinformoval, nikde nebyly žádné tabule a nic. Podali jsme proto už před dvěma lety stížnost, kterou podepsala zhruba polovina obyvatel Mety. Obrátili jsme se i na stavební úřad, ale jelikož nejsme účastníky řízení, nejsou povinni s námi jednat, ani dávat informace. Následně se konala schůze, na kterou přišel zástupce nějaké realitní kanceláře, že budeme pozváni k řízení a budeme se moci vyjádřit. Od té doby se už nic nedělo a nikdo na naše stížnosti nereagoval. Když už je stavba skoro hotová, alespoň jsme se dozvěděli, že zde budou normální byty a ne ubytovna. Z toho jsme měli největší obavy,“ potvrdila vozíčkářka Dana Jandová.

Velkým úskalím je podle jejích slov i to, že lidé kteří žijí v nižších patrech, si stěžují, že musí kvůli budované výstavbě svítit i přes den. "Kamarádka, co bydlí ve spodním bytě, se chtěla kvůli tomu odstěhovat a požádala dokonce o jiný byt, ale to jí město zamítlo,“ konstatuje vozíčkářka, podle níž, se kvalita bydlení některých nájemníků právě kvůli zastínění protější stavbou zhoršila. „Mimo to po celou dobu stavby neměli ani ochranné sítě okolo objektu, takže na lidi i děti mohlo kdykoli v parku něco spadnout. Naštěstí se nikomu nic nestalo,“ dodává žena.

Zánět spojivek i polystyrén

A podobný názor má i další obyvatelka Mety. „V pokojích mých synů je skutečně tma i přes den a já osobně mám z prašnosti na staveništi už podruhé za sebou zánět spojivek. Už aby to bylo hotové. Sousedé, kteří bydlí v přízemí, musí svítit od čtyř hodin odpoledne, tím jak se původní stavba, kde bývaly chráněné dílny, zvýšila o dvě patra. Po dobu stavby nám lítal do bytu i polystyrén. Když jsme si stěžovali, že by měli používat ochrannou síť, tak nám bylo řečeno, že to není jejich povinnost a hlavně by to musel někdo zaplatit,“ potvrzuje další ze stěžovatelek Michaela Šrotýřová, která na Metě s handicapovanými dětmi žije zhruba dvacet let. „Pokud bude v září hotovo, jak deklarují, bude konečně klid, ale tím, že budou naproti nové byty, budeme si koukat přímo do oken," dodává.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Původní obyvatelé Mety v Kročehlavech mají k nové výstavbě naproti výhrady.

Na sníženou kvalitu bydlení si stěžuje i další muž se psem v parku. "Bydlíme na Metě deset roků. Od té doby, co zvýšili novostavbu o ta dvě patra, máme kuchyni tmu i přes den. Manželka stojí u linky zády k oknu a musí svítit i v poledne, když vaří. Rozestupy mezi domy jsou patrně dostatečné, ale sluníčko nám skutečně do bytu moc nejde,“ říká starší muž.

Nájemníci se bojí o park

Mimo to mají původní obyvatelé výhrady i k tomu, že noví vlastníci či nájemníci bytů budou sdílený park v zadním traktu patrně užívat jako svoje vlastní předzahrádky. „Když mají až na zem francouzské dveře, kterými se rovnou vychází z bytů do parku, tak si udělají svoje posezení a tím pádem nás tam asi už nepustí,“ soudí Michaela Šrotýřová.

A podobně jako její sousedé má obavy také o budoucnost jiřiček, které obývají prosklenou stěnu u novostavby, což je spojené i velkými hromádkami jejich výkalů. „Jsem zvědavá, jestli tu jiřičky budou moci žít i nadále. To, že kálejí, je přirozené. My jsme na ně zvyklí. Ze zákona jsou tito ptáci chránění, ale nejsem si jistá, když někdo koupí vedle byt za několik milionů, že bude snášet sousedství s opeřenci, kteří pochopitelně dělají i nepořádek,“ dodala žena.

Obavy jsou zbytečné, říká developer

Kladenský deník kvůli výhradám obyvatel oslovil i prokuristu nového bytového komplexu Meta Development Petra Bakeše. „Vím, že lidé museli snášet po dobu stavby určitý diskomfort, kdy se více prášilo a byl hluk na staveništi. Snažili jsme se omezovat původní obyvatele co nejméně. Sítě okolo stavby jsme neměli, nejsou povinné, to je spíše nadstandard. Veškeré stavební úpravy jsme řádně projednali se stavebním úřadem. Ten by nám nic nezákonného nepovolil. Co se týká našeho objektu, původně tam byly chráněné dílny. Stavba tam byla tedy již před námi dvoupatrová a na střeše nástavba - původní vzduchotechnika, takže to bylo skoro jak třetí patro. My jsme šli celkem jen o dvě pata výše, tudíž je stavba dnes čtyřpatrová. Dokonce jsme předem provedli zastiňovací studii,“ potvrzuje prokurista. Podle svých slov žádné předzahrádky před přízemními byty s francouzskými dveřmi v plánu nemají. Žádný oficiální zábor pro soukromé posezení nových nájemníků ve sdíleném parku se podle jeho slov nekoná.

close info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Původní obyvatelé Mety v Kročehlavech mají k nové výstavbě naproti výhrady.

Na dotaz, jak vyřeší stavitelé zónu pro hnízdící jiřičky, odpověděl: „V místě jsme měli i ornitologa. Až bude stavba dokončená, budeme jiřičkám pořizovat umělá hnízda. Ornitolog nám představil studii, jak by mělo být místo pro ptáky upravené. Hnízdiště bude trochu na jiné straně než dosud, ale vše bude provedeno s ohledem na to, abychom je z původní lokality nevypudili,“ dodal Petr Bakeš.

Dům bude mít recepci i správce

Na pořádek a pravidla bude navíc dohlížet správce nového bytového domu. „Abychom předešli nežádoucím jevům, dům bude řízen recepcí a sledován venkovním i vnitřním kamerovým systémem. Ke kontrole pro vpuštění cizích osob poslouží nájemníkům videotelefony. Objekt bude mít vlastního údržbáře, který dohlédne na pořádek v domě i kolem. Vznikne i společenství vlastníků jednotek, kteří budou přispívat do fondu oprav. Postaví se 105 bytů. Nejvíce jich bude o velikosti 2+kk a jednotky s horní terasou budou mít 4+kk. Ceny bytů se pohybují od 3,5 do 4,9 milionu korun,“ doplnil prokurista.

„V našem zájmu je skutečně především to, aby se budoucím vlastníkům a nájemníkům v místě dobře žilo v souladu s původními obyvateli Mety, i proto se naše společnost jmenuje stejně, protože jsou na tento pojem lidé v Kladně zvyklí. Jelikož je v lokalitě obrovský problém s parkováním, ke každému bytu jsme vytvořili téměř dvě parkovací stání. Polovina jich bude v suterénu domu, další na pozemku před objektem. Podle mého názoru oproti výrobě, která sídlila v původní provozovně před tím, kdy pracovní stroje vydávaly nějaký hluk, bude lokalita tišší. Celkově vypadá nový dům lépe. První obyvatelé by se měli nastěhovat už na podzim," uzavřel Petr Bakeš z Meta Development.

Kladenský deník oslovil také vedení města Kladna, zda stavba vedle původní Mety probíhá skutečně dle norem a zákonných požadavků a nový dům není příliš blízko. I to, jestli je v pořádku, že parkový prostor budou využívat také noví obyvatelé.

Mluvčí města Kladna Vít Heral na to odpověděl: „Staví se v souladu s vydaným stavebním rozhodnutím. Pokud by odstupová vzdálenost nebyla dostatečná, stavební úřad by ji nemohl povolit. Park mezi domy je veřejným prostorem v majetku města a může do něj vstupovat kdokoli.“