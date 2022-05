„Píšete mi a oprávněně upozorňujete, že se na mostě většinou pohybuje jeden či vůbec žádný pracovník a vyžadujete po mně vysvětlení, jak je možné, že rekonstrukce trvá takto dlouho. Vysvětlení je jednoduché – Středočeský kraj zadává nesmyslně dlouhé termíny na dokončení zakázek. Nebere tak ohled na Kladeňáky a když s tímto způsobem vedení investic bojujeme, tak evidentně marně a nic se nezmění. A i když instalací informačních cedulí přistupujeme k věci s nadsázkou, snad se tím stavba, stejně jako v minulosti, alespoň trochu urychlí,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Moderní prostory kladenské nemocniční patologie poskytují větší komfort

Oprava začala už v srpnu loňského roku a podle plánu měla být její první etapa hotová do listopadu. Jenže teprve nyní, po půl roce, startuje etapa druhá. „Minimálně do konce června tak bude most uzavřen ve Slánské ulici pro všechen provoz ve směru z centra Kladna do Švermova. Objízdná trasa povede Huťskou nebo Pod zámkem a dále ulicí Průmyslovou. Opačný směr zůstane bez omezení,“ doplnil primátor

Útok na hejtmanku

Přestože kladenské cedule jsou prý jen nadsázkou, útočí adresně přímo na hejtmanku Peckovou. Ta věc okomentovala na svém twitterovém profilu. „Veškeré stížnosti je možné směřovat na příslušného radního a na vedení Správy a údržby silnic Středočeského kraje, ale doporučila bych to až potom, co vyprší smlouva,“ napsala hejtmanka a zdůraznila, že k vypršení smlouvy se zhotovitelem, firmou Raeder & Falge, dojde v červnu.

No jo, blíží se volby. ?Pro pana primátora Kladna: Sím Vás, stížnosti je možné směřovat na příslušného radního a na vedení Správy a údržby silnic @StredoceskyK, ale doporučila bych to až potom, co vyprší smlouva. Ta je s Raeder&Falge do půlky června. https://t.co/vQhkfEYzuz pic.twitter.com/qnzPgFCaul — Petra Pecková (@PPeckova) May 2, 2022

To potvrdila i mluvčí KSÚS Petra Kučerová. „Zhotovitel, který vyhrál výběrové řízení, má smluvní termín dokončení stavby ve druhé polovině června. Bohužel si nemůžeme vybírat zhotovitele dle našich parametrů, ale musíme dle zákona o veřejných zakázkách vybrat zhotovitele, který podá nejnižší nabídku. Poslední stanovisko od zhotovitele je, že stavbu v řádném termínu dokončí,“ uvedla a zdůraznila, že pravidelně probíhají kontroly plnění stavby. „Soustavně upozorňujeme i na nedodržování harmonogramu. Nepovolili jsme ani prodloužení termínu dokončení stavby, s ohledem na odliv pracovníků ve stavebnictví. O dopravních omezeních souvisejících se stavbou jsme předem informovali a za vzniklé dopravní komplikace se řidičům omlouváme,“ doplnila.

Podle firmy Raeder & Falge nebylo možné s ohledem na průběh a délku zadávacího řízení zahájit stavbu na začátku stavební sezóny, jak původně plánoval zadavatel. Stavba tak začala až v srpnu 2021.

Konec stání ve frontách na úřadech? Kladno modernizuje Portál občana

„Původně byly bourací práce předpokládány za pomocí těžké techniky. Skutečný stav mostu to bohužel neumožnil. Tímto byl předurčen další postup prací a také se do zimního období dostaly práce, které by komplikovaly dopravu a způsobovaly dopravní zácpy. Navíc s ohledem na technologické postupy není většinu stavebních činností možno provádět za nepříznivých klimatických podmínek v zimě, což si jistě všichni vybaví u jiných modernizací silnic nebo dálnic,“ stojí ve vyjádření společnosti s dodatkem, že nedodržení klimatických omezení by vedlo k nízké kvalitě opravovaného díla.

„Po dohodě se zadavatelem došlo na konci roku 2021 k přerušení prací (zimní přestávka). Práce již byly obnoveny a první etapa dokončena. Jednosměrný provoz na mostě se předpokládá po dobu dvou měsíců," dodala společnost Raeder & Falge. Stavbu je potřeba posuzovat jako celek. V daném případě oprava mostu nespočívá pouze ve vybudování nových mostních říms a vozovkového souvrství, ale také ve velmi pracné sanaci spodní stavby.