Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po více než dvouhodinovém jednání, které se konalo v Lidické galerii u kulatého stolu za zavřenými dveřmi, potvrdil, že výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku Památníku Lidice vyhlásí hned v úterý 28. ledna.

Ministr Lubomír Zaorálek hovoří s lidickým dítětem Marií Šupíkovou | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Připadá mi, že debata, která se zde dnes vedla, byla dobrá v tom, že mohlo zaznít, co je ve vzduchu, co možná nebylo předtím vyřčeno a nebylo možné si do té doby sdělit. Chtěl jsem, aby se debata uskutečnila, aby se vyčistil stůl a bylo jasné, že lidický památník je něčím úplně odlišným a mimořádným,“ zdůraznil po setkání ministr.