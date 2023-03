/FOTOGALERIE/ Obyvatelům Hrdlíva i starostovi už dochází trpělivost. O ledna u nich parta zlodějů pravidelně vykrádá zahrady, kůlny a nezdráhají se vlézt ani do domu. Kradli i v sousedních Třebichovicích a patrně stejná skupina řádila také v Drnku a dalších obcích. Zaznamenaných případů napočítali jen v Hrdlívě šest.

Zloději vykrádají zahrady a domy v Hrdlívě i okolí, policie už jim je na stopě. | Foto: Jiří Skála

„Pokaždé se jednalo o případy krádeží, které podle mých informací z valné části nepřekročily škody deset tisíc korun. Máme ale problém hlavně s tím, že jsou to opakující se delikty a děje se to už od začátku roku. Mládenci, kteří mají vše na svědomí, se stále do naší obce vracejí a patrně stejná parta objíždí a krade i v dalších vesnicích v okolí, což činí v týdenních intervalech. Tento týden jsem zase naháněl zloděje. Soused mi potvrdil, že si pachatelé lup i z jeho věcí připravili na hromadu ve vyschlém korytu potoka Šmanťák, kam soustřeďují i ostatní předměty. Je to v údolí mezi Hrdlívem a Třebichovicemi. Nejčastěji se našim obyvatelů ztrácejí zahradní pomůcky, nářadí, pily a odnesli i bourací kladivo nebo frézu a další věci. V konečném součtu jsou to věci za desítky tisíc korun,“ potvrdil Martin Valášek, starosta Hrdlíva.

Podle jeho slov se v jednom případě vloupali pachatelé i do domu oknem. „I díky místní znalosti víme, o jaké osoby by se mělo jednat, bydlí nedaleko a jsou vidět i na kamerových záznamech, které jsme poskytli policii,“ doplnil starosta. Přestože místní pohyb nezvaných hostů na jejich pozemcích velmi znepokojuje a mají pocit, že policie jen nečinně přihlíží, podle policejní mluvčí je opak pravdou a kroky k nápravě už byly zahájeny. Muži zákona jsou zlodějíčkům na stopě.

„Od ledna letošního roku zaregistrovali policisté zvýšenou trestnou činnost v obci Hrdlív a je zde proto zvýšená hlídková činnost v denních i nočních hodinách. Jedna osoba už byla v souvislosti s touto trestnou činností zadržena a policisté jí sdělili podezření z přečinu porušování domovní svobody s tím, že k dalším případům máme také vše zaznamenané. Prověřujeme i další osoby a provádí se šetření,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová a dodala: „Ze šesti trestných činů, které se v Hrdlívě staly, byly už čtyři objasněny a na dalších dvou se pracuje.“