Mlžítko na slánském náměstí lidé přijímají zatím rozporuplně

/FOTOGALERIE/ Ve Slaném se přímo v historickém jádru na Masarykově náměstí vedle kašny objevilo o víkendu podivné monstrum v podobě železného obřího rámu. Kolemjdoucí se nestačí divit, oč se jedná. Zda jde o nějakou anti covid bránu, placený průjezd do města nebo co je to za záhadný rám. Někteří Slaňáci si dokonce dělají legraci a na sociálních sítích už kolují vtipy o tom, že na náměstí postavili gilotinu.

Lidé u mlžítka ve Slaném. | Foto: Jitka Krňanská