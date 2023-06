Podívejte se, jak pokračuje modernizace železnice v Kladně. Chystají se výluky

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Modernizace zhruba pětikilometrového úseku železnice Kladno – Kladno-Ostrovec, která je součástí přestavby trati z Kladna do Prahy, úspěšně pokračuje. Další etapa byla zahájena tento měsíc pod mostem v ulici ČSA u zastávky Kladno město. Aktuálně zde pracují dělníci na výstavbě nové ohradní zdi, která trať v budoucnu odcloní od okolní zástavby. Omezení provozu v lokalitě potrvá do 31. července. Mimo to se musí cestující připravit na tři výluky, jedna potrvá celý rok.

Modernizace železnice v Kladně pokračuje, aktuálně v úseku Kladno-město | Video: Deník/Kateřina Nič Husárová

Výstavba úseku Kladno – Kladno-Ostrovec přijde na 3,6 miliardy korun, kompletně hotovo bude v prosinci 2025. Dosavadní jednokolejná trať v Kladně se modernizací rozšíří na dvoukolejnou, vzniknou nová nástupiště, podchody a další objekty. Nejvytíženější železniční přejezdy nahradí mimoúrovňová křížení. Moderní zabezpečovací zařízení a nový železniční spodek i svršek zajistí podmínky pro rychlejší a bezpečnější železniční dopravu. Modernizace trati v Kladně zavře další ulice. Přejezdy budou bez závor a světel Stanice Kladno-Ostrovec se v budoucnu stane konečnou stanicí pro elektrické vlaky z Prahy. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná a usnadní cestujícím nástup do vlaku. Přístup k vlakům ve stanici Kladno-Ostrovec bude pomocí šikmých chodníků a schodišť, bezbariérovost zajistí výtahy. Cestující čekají tři výluky Výstavba přináší nejen omezení přímo v prostoru stavby, ale také výluky. První prázdninová výluka čeká cestující ve směru z Kladna na Prahu už příští měsíc od 1. do 21. července, kdy bude omezena železniční doprava na trase Unhošť - Kladno (respektive kompletně úsek Jeneč - Kladno). Po tuto dobu bude zavedena náhradní autobusová doprava. Zdroj: Youtube Další zásadní výluka, která potrvá celý rok, bude na trase z Kladna do Kralup nad Vltavou. Zde je v plánu omezení provozu na železnici úseku Kladno - Kladno-Ostrovec, a to od 1. července 2023 do 31. července 2024. Začala dvouletá výluka vlaků mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi Poslední plánovanou výlukou v letošním roce se zastaveným provozem bude na podzim ve směru na Rakovník v termínu od 21. října do 3. listopadu. Jedná se o úsek Kladno - Kamenné Žehrovice. I v tomto případě bude zavedena náhradní autobusová doprava. „Omezení dopravy pochopitelně nikdo netěší. Výměnou za toto nepohodlí v průběhu stavby ale Kladno získá moderní nádraží a elektrifikovanou železniční trať s diametrálně odlišnými parametry, která po dokončení navazujících stavebních úseků a nasazení plánovaných spojů přinese obyvatelům Kladenska rychlejší a podstatně komfortnější spojení s hlavním městem,“ slibuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu