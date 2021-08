Modrá elektroflotila kol dopravuje po Kladně tisíce lidí, někteří trhají rekordy

Sdílená elektrokola v Kladně, která se do města letos vrátila, sklízí velký úspěch. K pohybu po městě je využívají tisíce Kladeňáků. K dispozici budou bicykly lidem až do konce sezóny, čili do listopadu. Kladeňáci mohou aktuálně využívat stovku elektrokol pro co nejefektivněji přesun. Najdou je na více než 50 strategicky rozmístěných oficiálních stanicích nebo v 7 flexibilních zónách.

Jedno ze stanovišť sdílených modrých elektrokol v Kladně na Sítné. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

„Jen za dva měsíce, červen a červenec, jsme v rámci takzvaného bikesharingu modrých elektrokol od společnosti nextbike zaznamenali bezmála čtrnáct tisíc výpůjček. Denně se tedy jedná o více než dvě stovky vypůjčených kol, díky kterým se pro mnohé Kladeňáky stává pohyb po městě jednodušším a samozřejmě pro všechny z nás i ekologičtějším," potvrzuje primátor města Milan Volf (Volba pro Kladno) a dodává: „Počet výpůjček a uživatelů se od nasazení elektrokol výrazně zvýšil. Ekologie je velmi diskutované téma, a právě tento projekt přispívá k šetrnějšímu životnímu stylu." Dle dostupných statistických dat lze také zjistit, že obyvatelé města, kteří systém sdílený kol využívají, v průměru na vyjížďce za den stráví přibližně dvacet minut. Byť je služba primárně o krátkodobých výpůjčkách a rychlému pohybu na městských komunikacích, má Kladno i vlastního rekordmana. „Když jízdy zprůměrujeme, tak každý uživatel z Kladna ujel přes dva kilometry. Najdou se ale i takoví závodníci, kteří vezmou kolo na výlet až do Prahy a zpátky. To se pak klidně nasčítá za jednu jízdu i padesát pět kilometrů," přibližuje pár zajímavostí z chodu služby sdílených kol Tomáš Karpov, marketingový ředitel společnosti nextbike Czech Republic. I přes oblíbenost bikesharingu ale stále město v tandemu se společnosti nextbike bojuje i s neukázněnými řidiči, kteří nejsou zcela poctiví při vracení kol. Největším úskalím je totiž jejich odkládání v rámci flexibilních zón, kdy uživatelé po dokončení jízdy umístí elektrokolo bez ohledu na ostatní účastníky silničního provozu nebo chodce. „Flexibilní zóny nechceme rušit, jsou pro uživatele mnohem pohodlnější než vracení do pevných stanic, takže hledáme vhodné řešení, aby odkládáním kol na nevhodná místa nedocházelo u veřejnosti k negativnímu dojmu z naší služby. Občas se nám také stává, že někteří uživatelé nechají kolo stát za městem a my je pak musíme svážet zpátky. Tím ale nejsou Kladeňáci nijak ojedinělí," dodává Karpov. Elektrokola neboli kola s elektrickým pohonem pomáhají cyklistovi při šlapání, a tím snižují náročnost aktivity. Městská elektrokola mají navíc posed a řídítka uzpůsobena tak, aby cyklista seděl v pohodlné vzpřímené poloze a nabízí také snadné nasedání a sesedání z kola. Elektrický pohon zaručí, že do práce nebo na schůzku nepřijedete zadýchaní či zpocení. Elektrický pohon vám pomůže cestu „odšlapat". Být mobilní a zároveň udělat něco pro své zdraví, jsou dvě úžasné věci, které můžete spojit právě díky projektu sdílených elektrokol. Během tří let se modré flotily usídlily už v devatenácti českých městech, čítají dohromady bezmála 5 200 sdílených kol, které používají lidé od Berounska po Frýdek-Místek. Kola, k jejichž odemčení stačí aplikace v chytrém telefonu, používají lidé na cesty do zaměstnání, za vzděláním či na nákupy, ale i na běžné vyjížďky po městě a okolí.