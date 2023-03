„Napsali, že otevřou včera - a zase nic. Už si připadáme jak hlupáci. Denně je to opravdu zajížďka. Můžeme se akorát rozčilovat, ale na benzin nám nikdo nepřidá,“ říká Saša Kameš z Kladna, který denně cestuje do zaměstnání mezi Kladnem, Ledci a Lotouší. Stejně jako ostatní řidiči si musí počkat ještě půldruhého měsíce.

Jak potvrdila Deníku mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová, březnový termín je sice na staveništi uveden, ale dlužno k němu přidat ještě i zimní technologickou přestávku. Hotovo proto bude, až se definitivně oteplí. Nezbývá, než spoléhat na slibnou předpověď počasí.

„Hotovo by mělo být koncem dubna. Ke zdržení došlo vzhledem k tomu, že po částečné demolici původní stavby bylo zjištěno, že se musí projekt doplnit o mikropiloty. Tento stav odhalila právě částečná demolice mostu,“ vysvětlila úskalí oprav Kučerová.

Spojnice od Šilerky do Rozdělova je přitom zavřená už od první poloviny loňského července. Řidiči musí volit objízdné trasy přes sousední Libušín nebo z Kladna druhou stranou přes Švermov či Vinařice.

Most přes železniční vlečku byl postaven v roce 1964 a sloužil do roku 2002, zejména v dobách těžby uhlí na Dole Schöller. Je dlouhý 13,59 metru a široký 9,75 metru, jeho výška nad terénem je 7,54 metru. Nový most za 11,5 milionu korun bude mít stejné rozměry.