Most v Rozdělově nesnese enormní zátěž autobusů, zastávky musí pryč

/FOTOGALERIE/ Silniční most v Kladně-Rozdělově, přes který je vedena tamní čtyřproudová silnice, spojuje Rozdělov s centrem městaod 70. let. V roce 2008 byla provedena jeho částečná demolice a most byl následně podroben rekonstrukci včetně nových zálivů pro autobusové zastávky. Ty měly být od září funkční. Podle všeho to tak ale nebude.

Demolice části rozdělovského mostu v roce 2008. Rekonstrukce tělesa byla dokončena o rok později. | Foto: Kladno minulé/ Foto: M. Pavlíková

Přestože měl být most, který je stejně jako navazující komunikace v majetku Středočeského kraje, dimenzován tak, aby snesl enormní zátěž dvacetitunových autobusů a s tím i nadměrné otřesy při brzdění a rozjezdech, mostaři na něj nyní autobusy pustit nechtějí. „Most nemá aktuálně hotový statický posudek, takže není možné na něj v tuto chvíli umístit autobusové zastávky. Navíc není zcela standardní, aby na mostě, který má sloužit primárně k přejezdu, zastávky autobusů byly. Mohl by pak vzniknout problém s jeho údržbou,“ uvedla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Petra Kučerová a podotkla, že Středočeský kraj je majitelem mostu, ale zastávky vlastní město. Údržba by podle ní byla mnohonásobně dražší. Ve Slaném srazilo auto chlapce, letěl pro něj vrtulník Přečíst článek › Dokud se problém nevyřeší, zastávky plánované u železniční stanice Kladno-město dočasně zůstanou u nemocnice. Cestují tak nadále dojdou pár desítek metrů k železniční stanici pěšky. Vedení Kladna ale s odůvodněním KSÚS nesouhlasí. „Rekonstrukce byla prováděna proto, aby most splňoval požadavky modernizace trati Kladno-Kladno Ostrovec, která zcela bez pochyby počítá s využitím zálivů pro autobusy,“ řekla mluvčí radnice Lenka Růžková a dodala, že pro zpřehlednění dopravy měly být na most přesunuty zastávky krajského dopravce. „Není pravdou, že by zastávky vlastnil někdo jiný než most či navazující komunikaci. Zástupce KSÚS jsme požádali o vysvětlení, jak je možné, že zálivy nyní nelze využít a jak bude tento nesoulad s projektem plánované modernizace řešen,“ dodala. Žně na Kladensku mají zpoždění. Sklizeno bude asi až na konci prázdnin Přečíst článek › Z historie:

Přestože to řidiči dnes při přejezdu rozdělovské čtyřproudovky ani nezaznamenají, skutečně projíždí ulicí po mostě, který překlenuje údolí, ve kterém je v zářezu zahloubena železniční trať. Jak je patrné na historických fotografiích most se v 70. letech minulého století sestavoval podobně jako stavebnice. Další fotografie dokumentují demolici části mostu v roce 2008 a následnou výstavbu v roce 2009.