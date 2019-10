Událost potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková. „Případ byl oznámen před sedmou hodinou. K těžce zraněnému muži byl vyslán záchranářský vrtulník. Ten ale odletěl prázdný. Muž skok z mostu nepřežil. Policisté případ vyšetřují jako sebevraždu. Nařízena byla soudní pitva,“ řekla Nováková.

Nedávný případ, tentokrát s dobrým koncem, se stal na mostě v polovině září. Skokem do údolí chtěla svůj život ukončit zoufalá čtyřicetiletá matka čtyř dětí. U sebe měla i dopis na rozloučenou. Prvosledová policejní hlídka jí v hrůzném činu zabránila. Žena byla následně odvezena na ošetření do psychiatrické nemocnice.

Jelikož se případy sebevražd na mostě množí, uvažuje dlouhodobě vedení města o jeho zabezpečení. „Most je na hranici životnosti. Do pěti let musí být postaven nový. V souvislosti s připravovanou přestavbou by jednou z podmínek mělo být, aby tam vznikla bezpečností zábrana,“ řekl radní Lukáš Hanes.