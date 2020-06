Zabetonovanou studánku v lese na Kejkolu u Plchova uvedli v sobotu myslivci ze spolku Záboří-Libovice do původního stavu. Dvojice dvou neznámých lidí, která studánku minulý týden zakryla betonem a zalepila lepidlem, zanechala po sobě i rozbrázděný terén.

Myslivci zachránili studánku, jedna brigáda ale nestačí. | Foto: MS Záboří Libovice

Jedna brigáda myslivců na to nestačí, sejdou se zde ještě i příště a výhledově by chtěli jediné přírodní napajedlo pro zvěř, které je zde v polesí opatřit stříškou, aby do studánky nepadalo listí.