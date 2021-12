Online reportáž

Bílichov je vyhlášená rekreační oblast, kam se lidé do ráje lesů a rybníků sjíždějí až v letní sezóně do svých chat. Přesto se zde kupříkladu v lednu, paradoxně při dlouhodobé covidové nule, objevil nakonec jediný případ covidu u mladé ženy, která na následky onemocnění zemřela ve slánské nemocnici. „S manželem žili v chatě celoročně i s dcerou, ti se nenakazili vůbec. Takže je to pro nás dosud trochu záhadou, kde žena k infekci přišla,“ připomněl starosta.

A stejně tak nebyli v uplynulých sedmi dnech žádní pozitivně testovaní podle ÚZIS v nedalekých Neprobylicích. „Rozhodně si nevedu žádnou statistiku, ale pokud vím, dost starších lidí i mladých se u nás nechalo očkovat, ale na druhou stranu si nemyslím, že by se jeden druhému zcela vyhýbali. Přes den jsou mnozí v práci a na úrovni přátelských vztahů se navštěvují,“ potvrzuje starosta Neprobylic Jiří Louda. Ani on nepopírá, že se již choroba ve vsi v předchozích týdnech u některých obyvatel objevila nebo se lidé kvůli trasování dostali do karantény. „Snažíme se dodržovat hygienická opatření jako ostatní a hlavně si udržet dobrou náladu a nepadat do covid paniky. Nic jiného asi nejde poradit,“ dodal Jiří Louda.

Data zdravotníků ukázala v uplynulých sedmi dnech nula pozitivních testů také v Beřovicích. V obci žije trvale hlášených zhruba 380 obyvatel, přičemž v posledních letech vesnice výrazně omládla, mají zde okolo 70 dětí. „Pokud je mi známo, nikdo vysloveně nemarodí, ani není v nemocnici. Těm, o kterých víme, akorát dobíhá karanténa, takže by skutečně ta čísla za uplynulých sedm dní měla souhlasit. Na druhé straně si nemyslím, že jsme zdravější než jiní díky proočkovanosti, protože ta je u nás zhruba ze šedesáti procent,“ dodává starosta Beřovic Roman Maštalíř.