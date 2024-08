Naposledy se místa pro důstojné uložení uren rozrostla v roce 2004 o kolumbárium na rozdělovském hřbitově s 72 místy a v roce 2011 o 89 schránek na třináctém oddělení hlavního hřbitova. To však zdaleka nevyřešilo potřeby města.

„Nové kolumbárium je začleněno do areálu hlavních kladenských hřbitovů a poskytuje 2 280 schránek pro uložení uren s pozůstatky našich blízkých. Mlatovou cestu kolem nich chrání střecha podepřená obvodovou zdí a sloupořadím. V kolumbáriu můžete spočinout na lavicích, které lemují středovou zahradu se vzrostlými stromy a travnatými valy,“ popsal podobu nového úložiště uren náměstek primátora Robert Bezděk s tím, že přístupová část do nového kolumbária umožňuje případné budoucí rozšíření o další schránky.

Práce na hlavním hřbitově však ještě nekončí. Na stavbu kolumbária plynule naváže rozšíření a modernizace přilehlé autobusové zastávky a také další výsadba zeleně vně kolumbária.

Kam za pronájmem schránky

Urnové schránky si lze pronajmout již od pondělí 12. srpna. Nájemní smlouvu mohou zájemci uzavřít na hřbitovní správě spadající pod Odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna, kde zájemcům pracovnice poskytnou veškeré potřebné informace.

„Cena schránky je v současné době pevně stanovena na 4 000 Kč na 10 let. Smlouva o užívání urnové schránky může být uzavřena na 10, 20 nebo dokonce i 30 let. Pro uzavření vlastní smlouvy je přitom nutný pouze občanský průkaz. Následné uložení urny do schránky se dokládá úmrtním listem a dokladem o zpopelnění,“ upozornil Robert Bezděk a dodal: „Nájemce si může vybrat mezi dvěma podobami schránek. První možností je schránka s prosklenými dvířky, které se uzamykají klíčem. Druhou možností je schránka zakrytá kamennou deskou, u které se počítá s uvedením jmen zesnulých, jejichž ostatky jsou ve schránce uloženy.“

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem i s novým kolumbáriem má v tuto chvíli okolo 16 500 hrobových míst, z toho je 3 915 urnových schránek. Jednotný nájem 1 m2 hrobového místa je dnes 15 Kč za 1 m2 za rok na hlavním hřbitově a 13 Kč za 1 m2 ročně na ostatních hřbitovech. Ceny za služby se pohybují od 120 do 300 Kč za 1 m2 ročně na hlavním hřbitově a 100 až 250 Kč za 1 m2 ročně na ostatních hřbitovech. Cena za urnovou schránku je stanovena na 400 Kč ročně na hlavním hřbitově a 300 Kč na ostatních hřbitovech.

Platby za hrobová místa a uložení schránek náklady na provoz hřbitovů samozřejmě nepokryjí a město na ně zásadně doplácí. Zatímco majitel jednohrobového místa dnes například platí 405 korun ročně, včetně služeb, tak město k tomuto ještě připlácí dalších 2 415 Kč za rok. Jak potvrdil náměstek Robert Bezděk, v loňském roce zaplatilo město Kladno za provoz, opravy a investice na všech hřbitovech okolo 44 milionů korun. Takzvaných sociálních pohřbů bylo v největším středočeském městě vypraveno v loňském roce celkem čtyřiadvacet.

Provozní doba nového kolumbária je stejná jako provozní doba hlavních hřbitovů.