Sbor dobrovolných hasičů má v obci tradici od 19. století. Díky evropské dotaci a za podpory místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy se Zákolanským podařilo získat na akci 4,7 milionu korun, přičemž celková stavba přišla bezmála na osm milionů korun.

„Z původní hasičárny, která byla postavena v akci Z v roce 1978, zbylo prakticky jen obvodové zdivo. Vše ostatní je nové. Místní jednotka je vybavena dvěma vozy. Následně si hasiči ještě dovybaví za zhruba dvě stě tisíc korun dílny. Jsou velice zruční, takže si většinu věcí, stejně jako opravy aut, dělají svépomocí,“ potvrdila starostka Zákolan.

Zázemí, kterým zákolanští hasiči disponovali dosud, bylo nevyhovující. V zastaralé dvougaráži nebyla voda, toalety, ani topení. Požární zbrojnice se nyní proměnila v patrový hasičský dům. Zrekonstruovaná budova nabídne nově pohodlné zázemí se sociálním zařízením, klubovnou, šatnami i kanceláří.

SDH Zákolany má v současné době okolo třiceti členů, přičemž ve výjezdové jednotce řazené do stupně JPO 3 je okolo deseti lidí, kde nechybí ani profesionální hasič. „Naši hasiči vyjíždějí velmi často k zásahům, ať už se jedná o popadané stromy, čerpání vody ze sklepů, nebo k dohašování požárů. Jen uplynulý vyjížděli nejméně čtyřikrát,“ dodala starostka.

Renovovat hasičárnu se chystají už řadu let také v nedalekých Dřetovicích. Zde SDH funguje od roku 1903. Jak potvrzuje starosta sboru Roman Novotný, z obecního rozpočtu měli na rekonstrukci hasičárny odsouhlasenu podporu ve výši dvou milionů korun. Do výběrového řízení na zhotovitele se ale přihlásili pouze dva zájemci, kteří částku výrazně překročili.

„Jeden zájemce o půl milionu a druhý dokonce o půl druhého milionu korun. Protože máme výjezdovou jednotku JPO 5 a jsme obec do pěti set obyvatel, na dotaci nedosáhneme. Musíme proto akci odložit na další rok a sehnat firmu, která se do částky vejde,“ potvrdila starostka obce Renata Dobrá. Dobrou zprávou pro Dřetovické je, že finanční podporu by mohli získat rovněž od Přemyslovských středních Čech. „V úterý jsem s nimi měla jednání, tak uvidíme, “ dodala starostka.

Dřetovická hasičárna byla, stejně jako zákolanská, postavena kdysi v akci Z, je to garáž pro jedno auto a ještě ve špatném stavu. Rekonstrukcí se zvýší o patro a dostane sedlovou střechu. Vznikne zde klubovna a místnost velitele, v přízemí dále sociální zařízení. SDH Dřetovice má nyní 47 členů, přičemž ve výjezdové jednotce je lidí 12.

Někdejší tradici SDH chtějí vzkřísit v Buštěhradu a rovněž zde vybudovat nové působiště. Sbor hasičů ve městě existoval od roku 1887 až do začátku milénia, kdy pro nedostatek členů a nečinnost zanikl.

Tři členové přípravného výboru, Tomáš Cáp, Tomáš Hofman a David Zabilka, kteří mají dosud zkušenosti jako dobrovolní hasiči v sousední Hřebči a jeden z nich i jako profesionál, potřebují nejdříve získat oficiální stanovisko Územního odboru hasičského záchranného sboru pro posouzení potřebnosti vzniku další jednotky požární ochrany v regionu.

„Uvidíme, zda budeme úspěšní. Zájemců se hlásí poměrně dost. V současné době jich je nejméně čtrnáct,“ potvrdil za přípravný výbor Tomáš Cáp.