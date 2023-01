Na Kladensku volili lidé celkem ve 213 okrscích a platných hlasů bylo odevzdáno 84 379.

Volební trable v Lánech. Komise si zabouchla klíče v autě

Co se týká jednotlivých volebních výsledků v územních celcích Kladno, Slaný, Unhošť a Velvary, je to půl na půl. Na Velvarsku oslovil Andrej Babiš přece jen více, a to 40,13 procenta voličů, kteří mu věnovali 1 562 hlasů.

Přestože ve Slaném Andrej Babiš do poslední chvíle na vítěze nevypadal, konkurenta Petra Pavla nakonec přeskočil o pouhých 13 hlasů. Získal si sympatie 36,90 procenta voličů, kteří mu svěřili 6 289 hlasů.

Jak se volilo v jednotlivých obcích? Výsledky najdete ve volebním speciálu Deníku ZDE