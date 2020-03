Od úterního rána v Kladně, ale ani v Unhošti a ve Slaném není možné odvézt odpad do sběrných dvorů. Společnost AVE zastavila i dodávky mobilních kontejnerů k vybraným místům.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE:

Tento stav potrvá až do odvolání. V Libušíně, kde funguje překladiště, jsou vyvěšeny hygienické pokyny, které stanovují, za jakých podmínek je do těchto míst vstup možný. Uzavření Sběrných dvorů je platné do odvolání.

V případě, že by se kapacita hromadících se odpadků u kontejnerů zhoršila, je společnost AVE připravena tuto situaci řešit operativně, a to například častějšími svozy.