Počty utonulých se na Kladensku rozšířily počátkem tohoto týdne. Na přehradě ve Hřebči utonul v pondělí třináctiletý chlapec. Ani přivolaní záchranáři už mu nedokázali pomoci. „Příčiny a okolnosti policie vyšetřuje. Více určí nařízená soudní pitva,“ potvrdila policejní mluvčí Martina Fejfarová.

Podle lidí ze Hřebče, se nejednalo o chlapce z vesnice. Parta skákala do vody u kaberny, kde je voda nejhlubší a dno je bahnité. Co se stalo chlapci, který údajně do vody skočil a už se nevynořil, je předmětem vyšetřování. Z vody vytáhli bezvládné tělo hocha policisté.

Jak vzpomíná někdejší velitel dobrovolných hasičů ze Hřebče, Jan Šilhán (71), podobnou tragédii zažili ve vsi už zhruba před sedmadvaceti lety, přičemž se odehrála podle stejného scénáře jako v pondělí.

„Dělal jsem tehdy něco na dvoře a kolem mého domu proběhli nějací lidé a volali, že se v přehradě někdo topí. Zahodil jsem nářadí z ruky a utíkal na místo. Bezvládné dítě leželo na břehu a první pomoc mu dávala místní zdravotnice. Mezi tím dorazili i další profesionálové, ale dítěti už bohužel nebylo pomoci. Jednalo se o školáka z Kročehlav,“ dodává hasič. Nedlouho po události se spustila na přehradě i další záchranná akce, do které se zapojili i profesionální hasiči a s člunem hledali ve vodě jiného pohřešovaného člověka. „Jak se posléze ukázalo, jednalo se o planý poplach,“ vzpomíná Šilhán.

K nejdramatičtějším případům utonutí, které policie a soudy za poslední roky na Kladensku řešily, patří hned dva, které se staly v kladenském aquaparku na atrakci Space Bowl. Ačkoli je trychtýř přístupný od 12 let, tak v něm nejprve v roce 2005 utonul jedenáctiletý chlapec z Příbrami a o dva roky později šestnáctiletý Afričan. V případě utonulého černocha, některé zdroje tehdy uváděly, že mladíkovo tělo leželo ve vodě pod atrakcí několik desítek minut, než si ho vůbec někdo všiml.

V kauze utonulého chlapce z Konga byly obžalovány dvě mladé plavčice, které soudy osvobodily. Nepodařilo se prokázat souvislost mezi případným zanedbáním jejich povinností a mladíkovým úmrtím.

Po těchto případech se zabezpečení kladenské atrakce, který byla tehdy v Česku výjimečná, zlepšilo. Nyní ji sledují kamery, elektronická signalizace nebo dvojice plavčíků. Návštěvníci jsou trvale pod dohledem.

Utonulí na Kladensku od roku 2008 do 2017: