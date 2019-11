„My se ke stávce připojujeme a škola bude uzavřena. Myslím ale, že mnoho dalších škol do stávky nepůjde. Ostatní se asi bojí, ale pokud protestovat nebudeme, ničeho nedocílíme. Nelíbí se mi, že si všichni stěžují a hubují, ale pak se nepřipojí. U nás máme dobrý kolektiv, který drží při sobě. Lidem jde o kvalitní práci, což je o nás známo a nebojí se říci svůj názor,“ sdělila v Libuše Amálie Holá, ředitelka 1. ZŠ Amálská Kladno. Tamní školu navštěvuje 530 žáků. Jejich rodičům dali proto o středečním uzavření školy vědět v pondělí.

Podobně jako v Amálské ulici, nepůjdou žáci ve středu do základky ani v Doberské. „Ke stávce se připojujeme. Žáci do školy nejdou. Naši učitelé mají den neplaceného volna, ale na pracovišti budou. Rodičům jsme to dali na vědomí už minulý pátek, aby měli čas si zajistit hlídání. Pochopitelně přišly i negativní reakce, že jsme se váleli celé podzimní prázdniny a teď znovu. Společnost na nás zkrátka někdy tak nahlíží,“ konstatuje Ivana Bešťáková, ředitelka 6. ZŠ a MŠ v Doberské ulici v Kladně, která dodala, že jejich mateřská škola ve středu fungovat bude. "Tam jsme se přizpůsobili s ohledem na rodiče,“ uzavřela ředitelka.

Mezi ty, kteří se do stávky nezapojí, jelikož se domnívají, že změny nepřinese, patří například základka v ulici Cyrila Boudy v Kladně, kde ve středu vyučují bez omezení. "Naše škola se nepřipojí. Není to nás styl boje a myslíme si, že se tím tentokrát stejně nic nezíská,“ míní Zuzana Chvojková, ředitelka 10. ZŠ Cyrila Boudy, Kladno.

K protestu se nepřipojí hromadně ani na 12. ZŠ v Brjanské ulici, kde je ředitelem Vladimír Dufek. I on je přesvědčený o tom, že to nemá valný význam. „Odbory jsou určené k tomu, aby vyjednaly co možná nejlepší podmínky pro pracovníky ve školství. Pokud se jim to nepovedlo, tak stávka je sice legální, ale v tuto chvíli naprosto nesmyslná,“ zdůrazňuje Vladimír Dufek, ředitel 12. ZŠ v Brjanské ulici v Kladně. „Tím ale nechci říci, že souhlasím s vládou a s premiérem, protože to pravda také není. Postup odborů nepovažuji za realistický vzhledem k osobě ministra školství, který se vyjadřuje korektně a hlavně funguje. Na druhou stranu, aby se měnila přislíbená pravidla, kdy premiér cosi řekne a vzápětí se to změní, také nepovažuji za šťastné, soudí ředitel.

Jiný způsob protestu než středeční jednodenní, by volila ředitelka 1. ZŠ ve Slaném Věra Bělochová, která jednodenní stávku nepovažuje za smysluplnou. „Smysl by to mělo, pokud by se stávkovalo dlouhodobě, třeba dva týdny. Pak by si konečně někdo všimnul, co všechno děláme a že naše práce chybí,“ říká ředitelka. Přesto svým kantorům nebrání se ke stávce přidat.

Na učitelské stávce se hromadně nedomlouvali ani ve 2. ZŠ ve Slaném, což potvrzuje její ředitel Miroslav Šindler.

Své brány neuzavře ani 3. ZŠ v Rabasově ulici ve Slaném, což potvrzuje ředitelka Jitka Schalová: „Bylo to oznámeno narychlo a my máme nasmlouvanou na středu spoustu akcí jako drakiádu, basketbalovou soutěž a divadlo, takže je s ohledem na účastníky nechceme rušit. Pokud se mi někdo z pedagogů přihlásí ještě i v úterý do stávky, budu jeho rozhodnutí respektovat. Chod školy však bude zachován,“ potvrdila Sachlová.