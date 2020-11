Nejvytíženější linky, například mezi pražským Nádražím Veleslavín a Kladnem budou posíleny, změněn bude koncept spojení dvou největších měst v oblasti – Kladna a Slaného. Zcela nově bude také řešena obsluha obcí severozápadně od Slaného nebo severně od Kralup nad Vltavou a také místní obsluha zastávek ve městě Slaný.

Organizátor dopravy reaguje změnami na zkušenosti z provozu i připomínky, které mu po loňském sjednocení systému dopravy v regionu zaslali cestující, dopravci a také obce a města.

"Byla také provedena řada přepravních průzkumů ke zjištění obsazenosti spojů, které prokázaly vysokou obsazenost některých autobusových linek a naopak velice nízkou poptávku po jiných linkách," uvedl Drápal. Jízdní řády proto budou podle něj upravené tak, aby byla kapacita autobusů využita efektivněji.

Autobusy mezi Kladnem a Prahou budou jezdit častěji v pracovních dnech ráno a odpoledne. Více spojů pojede také na linkách do Smečna. Víkendový provoz bude nově mezi Velvary, Černucí a obcí Jarpice. Výrazně posílená bude i linka mezi Kladnem a Rakovníkem číslo 625, nově bude zajíždět i do zastávek Stochov, Slovanka I, Lány Vašírov a Lány U hřbitova. Kompletní přehled změn najdou cestující na webu Pražské integrované dopravy.

Přehled změn na jednotlivých linkách:

300 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne.

324 Část spojů je ze zastávky Kladno, U kostela prodlouženo do Smečna nebo do Slaného, Rabasovy. Ruší se zastávky

Kladno, Vašíčkova a Kladno, Energie. Omezení provozu v pracovní dny odpoledne.

330 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne; vybrané spoje v špičkách pracovních dnů prodlouženy o úsek

Libušín, náměstí – Smečno.

389 Linka je nově vedena přes obce Trpoměchy, Královice, Neprobylice, Kutrovice, Kvílice a Třebíz. Nově nejede přes

Lotouš (nahrazeno linkou 588). Část spojů je prodloužena o úsek Slaný, Aut. nádr. – Hořešovice.

399 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne, zkrácení linky o úsek Kladno, Energie – Smečno (nahrazeno linkou 324).

458 Linka je zkrácena pouze do trasy Kralupy nad Vltavou – Holubice, nejede již do Nelahozevsi a Veltrus (nahrazeno linkou 617).

583 Nová trasa linky: Milý, Bor – Mšec – Mšecké Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny). Spoje v původní trase nahrazeny linkami 585 a 600.

588 Linka jede nově přes Lotouš a nejede přes Královice (nahrazeno linkou 389), ze Srbče je prodloužena přes Milý do Boru.

589 Linka je zkrácena o úsek Slaný – Kvílice – Hořešovice (nahrazeno linkou 389).

591 Zřízena zastávka Vraný, Bytovky.

592 Vybrané spoje v pracovní dny dopoledne prodlouženy o úsek Slaný, Arbesova – Slaný, V Ráji.

593 Zkrácení linky o úsek Slaný, Aut. nádr. – Slaný, V Ráji – Slaný, Žel. st. (nahrazeno linkou 592).

594 Změna sledu zastávek v Jarpicích a Budenicích.

595 Zavedení víkendového provozu v úseku Velvary – Černuc – Jarpice (4 páry spojů).600 Nová páteřní linka oblasti v trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov – Kroučová – Vinařice (nahrazuje část linky 619).

609 Linka je na území města Slaného zkrácena o úsek Aut. nádr. – Rabasova (nahrazeno linkou 324), zachována obsluha zastávky Šultysova, ve směru Kladno zřízena zastávka Palackého.

612 Linka je od Zvoleněvsi celodenně a celotýdenně prodloužena přes Neuměřice do Velvar; nově nezajíždí do obce Slatina (nahrazeno linkou 623) a nejede přes zastávku Kladno, Újezd.

617 Linka jede v nové trase Slaný – Velvary – Nelahozeves – Kralupy nad Vltavou, již nejede do Kladna ani do Mělníka (nahrazeno linkami 324, 466, 612 a 621).619 Linka jede z Řevničova nově přes Kroučovou a Třeboc do Ročova, zrušen úsek Kroučová – Vinařice (nahrazeno linkou 600).

620 Linka nově nejede přes zastávku Kladno, Újezd; zrušení vybraných spojů v pracovní dny.

621 Nová linka v trase Kladno, Náměstí Svobody – Kladno, Rozdělov – Libušín, náměstí – Svinařov – Smečno (v provozu celodenně, celotýdenně) (náhrada linek 617 a 627).

623 Omezení provozu do/z Velvar a linka již nejede přes Neuměřice a Kamenný Most (nahrazeno linkou 612), vybrané spoje nově zajíždí do Slatiny.

625 Výrazné posílení linky, nově také obsluhuje zastávky Stochov, Slovanka I, Lány, Vašírov a Lány, U hřbitova.

627 Zkrácení linky do trasy Smečno – Slaný, ve zrušeném úseku Smečno – Kladno nahrazeno linkami 324 a 621.628 Linka již nezajíždí do obcí Milý a Bor (nahrazeno linkami 583 a 588).



Na linkách 342, 388, 457, 580, 586, 587, 590, 596, 597 a 650 dochází pouze k drobnějším úpravám jízdních řádů. Dále dochází ke změně názvů zastávek Pchery, Křižovatka na Pchery, ObÚ a Vrbičany, žel. zast. Vraný na Vrbičany, žel. zast. Pro linky 324, 388, 586 a 587 je nově zřízena jednosměrná zastávka Slaný, u stadionu (jen ve směru Studeněves/Slaný, Arbesova).