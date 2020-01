Roušky mizí, ačkoliv ty jednoduché, prodyšné a bez respirátoru v boji s virem nic nezmůžou. Podle odborníků napříč krajem jde spíše o psychologický efekt, kdy lidé vítají i dojem minimální ochrany než vůbec žádné.

A ten dojem je silný. Lékárenské provozovny v Kladně hlásí nulový stav. „Od soboty nemáme v obchodě jedinou roušku. Nelze je ani objednat. Prostě nejsou! Tři centrální sklady v republice je také nemají,“ potvrdila laborantka Hana Rajdlová z Lékárny Benu v kladenském Centralu.

Roušky nejsou ani mimo Kladno

Zamítavou odpověď dostanou zájemci o ústní roušky i mimo Kladno. Třeba i ve Slaném v lékárně Max na pěší zóně. „Roušky nejsou. V úterý jsme prodali poslední dětskou. Nedostatkovými už se ale staly minulou středu a není je kde sehnat,“ poznamenala Kateřina Suchopárková z lékárny Max.

Naproti tomu nemocnice v Kladně a ve Slaném vybaveny respirátory s ventilkem i dalšími ochrannými pomůckami jsou – a to dostatečně. Potvrdila to jak mluvčí kladenské nemocnice Hana Plačková, tak hlavní sestra slánského špitálu Vlasta Fialová. Není podle nich žádný důvod se znepokojovat i s ohledem na to, že virus do regionu zatím nedorazil.