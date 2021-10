Na Kladensku je celkem deset měst, ANO podpořilo osm z nich, koalice SPOLU dostala nejvíce hlasů jen ve dvou. Například v Buštěhradu, kde byli na druhé pozici Piráti a Starostové, ANO skončilo až třetí.Nejnižší volební účast na Kladensku zaznamenali v Klobukách, kde zájem projevilo pouze 50,22 procenta voličů. Do urny tam vhodilo platný hlas 457 lidí. ANO tam získalo 144 hlasů, SPOLU 77 hlasů. Tradičně klobučtí obyvatelé fandí i komunistům, kteří s počtem 18 hlasů skončili v obci na 6. místě.Nejvyšší volební účast měli opět v Zichovci, kam přišlo k urnám celkem 84,35 procenta voličů. Zvítězila tam koalice SPOLU. Druhou nejvyšší volební účast měli v Lidicích (79, 81 %), kde zvítězilo ANO.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.