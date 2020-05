Žákům devátých tříd se brány základních škol otevřely již v pondělí 11. května, o dva týdny později, tedy v pondělí 25. května, do škol budou moci zavítat také žáci prvního stupně. Kromě toho se ve stejný den otevřou v Kladně i mateřské školy.

Zatímco v rámci přípravy na přijímací zkoušky se do školních lavic vrátilo šedesát procent žáků devátých tříd, do školek se podle předběžného sdělení rodičů vrátí čtyřicet procent dětí, třicet procent žáků pak do tříd prvního stupně.

„Počet žáků přitom bude klíčový pro přípravu učeben, zajištění stravy a volnočasových aktivit, na které se jednotlivá školská zařízení musí připravit,“ sdělil primátor města Dan Jiránek.

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.

„Zjistit předběžný zájem žáků o návrat do lavic je pro školy velmi důležité. Dnes již víme, že jedna základní škola nemá žádné zájemce, rodičům vyhovuje distanční forma vzdělávání. Průměrný počet žáků ve skupinách prvních až pátých ročníků základních škol je dvanáct, stejně tak i v mateřských školách. Mateřské školy se 25. května otevřou všechny a zajistí dětem teplou stravu,“ doplnil primátor Dan Jiránek.

Aktuálně tak v jednotlivých školských zařízeních připravují zaměstnanci vše pro obnovení provozu. Podle radnice primátor města intenzivně komunikuje s řediteli a ředitelkami zařízení o přesných podmínkách provozu.

„Podle zájmu rodičů a zákonných zástupců víme, kolik dětí se chystá zpátky do škol a nyní zajišťujeme praktické záležitosti. Školy postupně vybavujeme dezinfekcí i rouškami a respirátory. Dvě stovky roušek z nanomateriálu, který jsme obdrželi z buštěhradského UCEEBu jako dar a také tisíc roušek a pět set respirátorů druhé třídy od Středočeských vodáren předáváme nyní do škol a školek,“ řekl Dan Jiránek s tím, že zásadní otázkou tak nyní zůstává personální pokrytí provozu školských zařízení, jelikož mnoho učitelů a učitelek a i dalšího personálu je v rizikových skupinách a proto musí být pečlivě zohledněn plán výuky na jednotlivých školách.

„Již teď víme, že do některých mateřských školek nebudou moci být přijaty děti, jejichž rodič je v současné době na mateřské či rodičovské dovolené. Některé školky pak budou mít zkrácenou dobu provozu. Vážím si úzké spolupráce škol s úřadem a nasazení jednotlivých lidí. Věřím, že vše úspěšně zvládneme,“ dodal primátor Dan Jiránek.