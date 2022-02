Původně se přitom v Kladně očekávalo, že na nákladnou rekonstrukci se složí různí partneři: třetinu zaplatí město, třetinou se bude podílet stát zastoupený NSA – a třetinu doplatí kraj. Postarat se o svůj zimák Kladno dokáže, i kdyby mělo peníze přesunout z jiných investic, sděluje nejnovější, páteční vyjádření.

Volf jím reagoval – jak výslovně uvádí – na informace Deníku z pondělního jednání krajského zastupitelstva. Tam se z podnětu Dana Jiránka (ODS), někdejšího kladenského primátora, řešilo, co vlastně zástupci kraje v souvislosti s rekonstrukcí slíbili (a také co a jakou formou město požadovalo).

Bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která se společně s Volfem i dalšími aktéry včetně majitele hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromírem Jágrem v roce 2020 zúčastnila tiskové konference, od níž příslib kraje zapojit se do financování rekonstrukce bývá všeobecně odvozován, zdůraznila, že nic závazně neslíbila. Bylo prý dojednáno, že Kladno požádá o dotaci NSA – a v případě, že peníze dojdou, obrátí se s žádostí o příspěvek na kraj. Pokorná Jermanová však uvedla, že od počátku byla řeč o tom, že pokud město o peníze požádá, konečné rozhodnutí přijme krajské zastupitelstvo.

Volf ji nepřímo označil za lhářku – konkrétně uvedl, že „se nyní snaží vzít svá slova zpět“ – a nit suchou nenechal ani na její nástupkyni Petře Peckové (STAN). Ta zdůraznila, že z kladenského magistrátu, stejně jako od Volfa, Jágra či kohokoli jiného, v souvislosti s rekonstrukcí zimního stadionu nikdy na kraj nedorazila jakákoli žádost o dotaci, podporu či příspěvek. Pokud tedy nepočítáme zcela aktuální, únorový, dopis podepsaný Volfem a Jágrem. Obsahuje výzvu, aby vedení kraje naplnilo slib svých předchůdců.

Není problém napsat deset žádostí za hodinu

V souvislosti s modernizací zimního stadionu Volf připomněl, že nejstarší objekt svého druhu v republice neumožňovaly dále provozovat statické posudky týkající se střechy, a tak byla nutná rekonstrukce. „Ta se dá udělat buď pořádně, aby stadion mohl sloužit další desítky let, anebo jen cestou nějakého zalátání nejnutnějších problémů. Rozhodli jsme zrekonstruovat zimák pořádně,“ uvedl primátor, jenž má sám za sebou hokejové působení: jako útočník i trenér. „Protože se jedná téměř o půlmiliardovou investici a význam kladenského hokeje a stadionu přesahuje nejen městský, ale i krajský rozměr, majitel hokejového klubu Jaromír Jágr byl iniciativní a správně oslovil Středočeský kraj a stát,“ sdělil Volf, který zapojení legendárního hokejisty oceňuje. A trvá na tom, že se podařilo dojednat rozdělení nákladů na třetiny.

K zapojení Středočeského kraje uvedl, že „se chtěl iniciativně podílet na rekonstrukci“. „Pohnutkou ale asi bylo bohužel jen vyfotit se před volbami s Jardou Jágrem při tiskové konferenci, kde jsem byl přítomen – a už tam jsem realisticky odhadoval, že krajská podpora s sebou nese spousty otazníků, i když byla garantována ústy bývalé hejtmanky Pokorné Jermanové,“ uvedl primátor.

Ohrazuje se proti sdělením představitelů kraje, že město neposlalo žádost o dotaci. Volf k tomu uvedl, že pro to jít se fotit s Jágrem a slibovat peníze žádná nebyla potřeba. „Jenže po volbách se vedení kraje změnilo a s ním i jeho přístup. Samozřejmě, že jsme i s tímto novým vedením komunikovali, za přítomnosti kladenského zastupitele Radka Větrovce (ODS) konkrétně s radním a nynějším ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Ten už ale hovořil o možné podpoře pouze v řádech jednotek milionů korun, což je při rozsahu investiční akce za bezmála půl miliardy zcela nedostačující,“ prohlásil Volf. S dodatkem, že Kupka je členem stejné strany jako bývalý primátor Kladna Jiránek. „Který sám nebyl schopen se stadionem udělat nic, rozvoj sportu v našem městě nikdy nepodporoval, znovu jen využívá situace,“ uvedl Volf, jenž sám před dvěma desetiletími v Kladně při volbách opakovaně uspěl v barvách ODS: v letech 1998 a 2002. I v rámci pondělního jednání středočeských zastupitelů bylo ostatně možné zaslechnout, že kraj je zatahován do politických sporů v rámci Kladna.

Primátor Volf roku 2022 má jasno: Středočeský kraj na zimní stadion v Kladně přispět nechce. „Pokud by chtěl, jsme připraveni vše doložit, zdokumentovat – a žádostí můžeme sepsat třeba deset za hodinu. Nicméně žádný dotační titul nebyl vypsán, do rozpočtu kraj opravu stadion nedal,“ napsal Volf v prohlášení, které město zaslalo do redakcí i zveřejnilo na svém oficiálním webu. Vyjádřil se také k dopisu, který s Jágrem poslali hejtmance Peckové. Na pozvání k osobnímu setkání prý zatím nepřišla oficiální odpověď; jen reakce v médiích.

„Současné vedení kraje považuji za nejhorší, respektive jedno ze dvou nejhorších od roku 2000, kdy kraj začal fungovat,“ nebere si Volf servítky. Svá slova dokládá tím, že se hejtmanství snažilo převést své budovy v Kladně (středisko volného času a vzdělávání Labyrint a dvě základní umělecké školy) do majetku města, aby se zbavilo starostí i výdajů spojených s údržbou. „Také usiluje o to, aby středočeské obce zbytečně platily za příměstskou hromadnou dopravu, přestože ji ze zákona musí platit kraj. Proti tomuto nátlaku, který stojí na uměle vytvořených pravidlech, bojují v první linii i za menší obce jediná dvě středočeská statutární města: Kladno a Mladá Boleslav,“ ohradil se Volf. A k výhradám připojil ještě údajnou snahu kraje přehodit veškeré náklady za opravu hlavního tahu areálem Poldi na městský rozpočet. „Nicméně jsme ochotni naslouchat, komunikovat a respektovat svébytné rozhodování kraje,“ poznamenal primátor, že chce být s hejtmanstvím v kontaktu.

Zazněly vzájemné šťouchance. Z obou stran

Jestliže Volf shrnuje své aktuální pocity, má vcelku jasno: pokud se na rozvoji sportu nebudou společně s městy podílet stát a kraje (jako příklad „světlých výjimek“ uvádí Jihlavu a Brno), nelze se divit, že stropem národního hokejového týmu na olympiádě je účast v osmifinále. „A pokud toto hejtmani, krajští radní nebo ministři nechápou, doporučuji jim před kandidováním, aby si splnili vědomostní minimum. A jestliže se přes ně nedostanou, aby své funkce nevykonávali,“ prohlásil kladenský primátor.

Do debaty o tom, kdo je tady hlupák, nicméně ještě v pátek vpodvečer přispěla hejtmanka Pecková. V prohlášení, taktéž zaslaným do redakcí a zveřejněném na webu kraje, mimo jiné uvedla: „Musím konstatovat, že vzhledem k tomu, že značná část radních a zastupitelů jsou také bývalí nebo stále současní starostové, kteří postavili mnoho velkých investičních akcí, nestačíme se divit nad amatérským přístupem Kladna k této zcela zásadní investici.“ Ohrazuje se proti tvrzením, že Kladno se chová zodpovědně a viníka je třeba hledat jinde. „Pokud předchozí hejtmanka kraje paní Jaroslava Pokorná Jermanová, bývalá ministryně financí paní Alena Schillerová a další kandidáti za ANO zneužili v předvolební kampani Kladno a Jaromíra Jágra a slibovali něco, co bylo předvolebním slibem, ale ne zákonným závazkem, nezbývá než se divit naivitě vedení města,“ prohlásila Pecková.

Zdůraznila, že dopis s požadavkem na převzetí předchozích příslibů zástupců Středočeského kraje a s žádostí o jednání dostala od Volfa 2. února v době, kdy už téměř dva týdny kladenský primátor posílal na hejtmanství vzkazy prostřednictvím médií, jimž si postěžoval, že kraj nechce dát městu slíbené peníze. Hejtmanka se podivuje, že u půlmiliardové investice nemělo Kladno předem zajištěné financování. „Je jen na odpovědnosti politiků, co před volbami slibují – a na odpovědnosti jiných politiků, pokud se řídí sliby, a ne zákonnou rozpočtovou odpovědností, kdy je nutná alokace částky pokrývající investici v rozpočtu města,“ konstatovala Pecková. Nicméně potvrzuje, že na setkání s Volfem se nyní hledá termín. S tím, že tomu nezabrání ani Volfova slova o „nejhorším vedení kraje“.

Balík peněz pro Kladno kraj nemá k dispozici

Hejtmanka zopakovala, že kromě vyjádření z tiskové konference v roce 2020 neexistuje jakýkoli záznam o tom, že by by se při rekonstrukci kladenského zimáku počítalo s penězi od kraje. „Žádný jiný dokument, žádost o individuální dotaci – a už vůbec ne rozhodnutí rady nebo zastupitelstva kraje neexistuje. Pokud zazněly nějaké přísliby, má se Volf obrátit na toho, kdo tyto přísliby vyslovil.

Pecková zopakovala, co Pokorná Jermanové uvedla na posledním veřejném zasedání krajského zastupitelstva: „Já jsem nemohla dát žádný příslib písemně, ani žádným jiným způsobem zavázat rozpočet Středočeského kraje. Bavili jsme se o tom, že sportovní agentura přispěje Kladnu – a pak Kladno požádá o dotaci Středočeský kraj. Těžko mohu zavázat středočeský rozpočet bez toho, že bych měla takovýto krok schválený zastupitelstvem.“ Připomněla i další slova své předchůdkyně: „O této variantě jsme se bavili, to vůbec nezpochybňuji; byli jsme na jednání i na vládě. A já jsem říkala, že Středočeský kraj se připojí, pokud bude tomu souhlas v zastupitelstvu, pokud zaplatí Národní sportovní agentura.“

K podpoře sportu nynější hejtmanka Pecková uvedla, že kraj ročně na tyto účely rozděluje desítky milionů korun. Naznačila, že poslat přes sto milionů do Kladna je zcela mimo jeho možnosti. „Kraj si půjčuje téměř šest miliard na své plánované investiční akce,“ uvedla, načež zopakovala slova svého náměstka pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) pronesená na jednání zastupitelů: pokud by chtěl kraj Kladno podpořit, musel by si na to půjčit.

Argumenty primátora Kladna Milana Volfa:



- Zimní stadion patří od roku 2000 městu Kladnu, které s péčí řádného hospodáře platí jeho provoz a veškeré náklady spojené s údržbou, opravami a energiemi (kolem 20 milionů korun ročně).

- Stadion má v nájmu hokejový klub a městu platí roční nájem ve výši 1,2 milionu korun, přičemž od města dostává okolo 15 milionů korun, aby mohl provozovat svou sportovní činnost. Vstupné z utkání, jakožto i příjmy z pronájmu restaurace, bufetů či stánků jdou hokejovému klubu (z důvodu, že nebýt hokeje, žádné občerstvení by tam nefungovalo).

- Na stadionu historicky působí dva mládežnické hokejové oddíly, Rytíři a PZ Kladno, což není v jiných městech obvyklé. Navíc ledové plochy využívá oddíl krasobruslení a také další amatérské oddíly, veřejnost i školy. Celkem tak stadion využívá okolo 600 dětí z Kladna a širokého okolí.

- Ve středních Čechách jsou dvě města s extraligovými oddíly – Kladno a Mladá Boleslav. Díky nejvyšší soutěži jsou spádovou oblastí pro talentované hráče z celého kraje, přičemž je třeba vytvořit podmínky pro sport i vzdělání. A pokud se ukáže talent, dostává šanci vyniknout na nejvyšší úrovni – proto je mládežnický hokej přirozeně provázaný s extraligou dospělých.

- Kladenský hokejový klub má statut Akademie českého hokeje a vychoval obrovský počet reprezentantů a hráčů světové kvality.