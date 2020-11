V minulosti měli investoři se sýpkou záměrů hned několik záměrů, chtěli zde například vybudovat pivovar. Ani tento nevyšel.

Vznikne devatenáct nových bytů

Současný vlastník se rozhodl pro bytový dům. Jak Kladenskému deníku sdělil investor Daniel Hodek, nová budova bude kopírovat rozměry původní sýpky, bude rovněž dvoupatrová s mezonetovým podkrovím a vznikne zde 19 nových bytů. „V Rezidenci U zámecké zahrady vzniknou byty v nadstandardní velikosti i kvalitě s překrásným výhledem. Jsme proto rádi, že se nám podaří vytvořit toto luxusní bydlení právě v centru města vedle zámku a s výhledem do kraje a tím celou stavbu ještě zhodnotit,“ dodal Hodek.

Garantovány jsou podle jeho slov pro budoucí majitele bytů i dvě desítky parkovacích míst. Deset jich bude přímo v objektu a jedenáct na pozemcích města na sousedním veřejném parkovišti rovněž v Zádušní ulici. O tom na základě nájemní smlouvy rozhodlo bývalé vedení města pod vedením tehdejšího primátora Dana Jiránka (ODS). Do pokladny města za pronájem 11 parkovacích míst tak přibylo 1,65 milionu korun, která má investor pronajatá na pět let.

Oživení pěší zóny

Jak potvrdil někdejší radní pro rozvoj města Lukáš Hanes (ODS), když smlouvu utvářeli, preferovali především to, aby se do centra vrátili lidé. „Jedině tak se podaří oživit sousední pěší zónu. Problém však byl v tom, že pro vybudování domu chyběla parkovací místa. Investorovi jsme proto pronajali parkovací místa na pět let a získali tím do fondu finanční prostředky, které mají být využity na vytvoření nových parkovacích ploch ve městě a Kladnu přitom pozemky zůstanou,“ vysvětlil bývalý radní pro rozvoj města Lukáš Hanes (ODS).

To se příliš nezamlouvá veřejnosti, jelikož zmíněné neplacené parkoviště v Zádušní ulici je i nyní přes den velmi přeplněné. „To je sice hezké, že to investorovi město pronajalo, ale když přijedu ráno do práce do Kladna, už takhle není kde zaparkovat,“ říká například řidič Jan z nedaleké vesnice.

Kladenský deník se zajímal i o to, co nastane po uplynutí pětileté lhůty zavazující k pronájmu konkrétních jedenácti parkovacích míst. Investor Daniel Hodek tvrdí, že budoucí majitelé bytů budou mít následně na parkovišti zajištěná rezidenční místa za poplatek 300 korun ročně. „A to už bude jen jejich místo. Zájemce si ho bude moci buď pronajmout nebo koupit,“ dodal investor.

Současné vedení města ale o takovém závazku po uplynutí pětileté lhůty nemá tušení. „Jak budou vlastníci bytů řešit parkování po uplynutí nájemní smlouvy, již není předmětem smluvního ujednání,“ potvrdila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.