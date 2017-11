Na nákup knih chce hejtmanství poslat do Kladna skoro tři miliony

Kladno – Bezmála čtrnáct milionů korun – přesně jde o dotace v celkové výši 13,7 milionu – chtějí středočeští radní poslat pro příští rok pětici velkých knihoven v různých koutech kraje. Prospěch by z toho ale měly mít i další veřejné knihovny. Podpora se totiž týká zařízení, která plní takzvanou regionální funkci: pro další knihovny, ať obecní či městské, zajišťují poradenské, vzdělávací a koordinační služby. Významným úkolem je také doplňování nabídky: budují výměnné fondy a zapůjčují knihovnám výměnné soubory knihovních dokumentů. To jsou úkoly vycházející z knihovního zákona – přičemž kraj tuto činnost koordinuje a financuje.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Krňávek Petr

"Největší částku by měla dostat Středočeská vědecká knihovna v Kladně, protože jako krajská knihovna koordinuje plnění regionálních funkcí dalších čtyř vybraných základních knihoven v kraji – a zároveň sama plní funkci jedné z pověřených knihoven,“ konstatoval radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD). Protože je její činnost nejrozsáhlejší, měla by do Kladna putovat více než poloviny zamýšlené slumy – přičemž bezmála se třemi miliony se počítá na nákup knih.

Doporučení radních ještě budou posuzovat středočeští zastupitelé. Zabývat by se jím měli na svém zasedání 5. prosince. Pak by týmy pracovníků knihoven měly mít jasno, s jakými penězi mohou při příští rok počítat. A brzy to dostanou i černé na bílém: po jednání zastupitelů budou s jednotlivými knihovnami pověřenými regionální funkcí uzavřeny veřejnoprávní smlouvy. „Ještě v letošním roce,“ slíbil radní Horčička.

Navrhované rozdělení dotací na regionální funkci knihoven:

- Středočeská vědecká knihovna v Kladně 7,252 milionu korun; z toho 2,8 milionu na nákup knih

- Městská knihovna Kutná Hora 2,078 milionu

- Knihovna Jana Drdy Příbram 1,582 milionu

- Knihovna města Mladá Boleslav 1,557 milionu

- Městská knihovna Benešov 1,211 milionu



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje