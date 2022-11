V případě příznivého počasí bude firma na opravách mostu pracovat i během zimy. „Předpokládáme, že most by mohl být zprůjezdněn nejpozději v létě příštího roku. Řidičům se za vzniklé komplikace omlouváme, podobné situace, do kterých nás jako investora mohou dostat ekonomicky nestabilní firmy, však bohužel nemůžeme nijak ovlivnit,“ vysvětlila Kučerová.

Bude stát ještě letos? Rozestavěný most v Kladně dokončí nová firma

Zakázku provázejí komplikace už od začátku. Původní firma Raeder&Falge, která krajský tendr loni vyhrála, narazila ještě v témže roce na obtíže, které se údajně objevily až po odhalení konstrukce. To zapříčinilo zbrzdění prací a nakonec vše zastavila zima. Protože se nic výrazného na staveništi nedělo ještě ani začátkem letošního května, došla kladenskému primátorovi Milanu Volfovi (VPK) trpělivost a most nechal osadit cedulemi, které byly kritikou zadavatele díla, tedy Středočeského kraje. Kraj se vůči kritice sice ohradil, ke změně k lepšímu ale nedošlo.

Firmě Raeder&Falge se nepodařilo zakázku v červnu dokončit a její vlastníci následně oznámili, že se rozhodli firmu prodat. Noví majitelé se sice zavázali, že dílo dokončí, ovšem nestalo se tak a staveniště opustili letos v létě i poslední dělníci. Kladenská zakázka přitom nebyla jedinou nedokončenou. Středočeský kraj vypsal nové výběrové řízení, ve kterém uspěla výše zmíněná společnost Hobst.