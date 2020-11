Atmosféra byla srovnatelná se zářijovým nástupem, kdy šli prvňáci do školy vůbec poprvé. Dojemné loučení s rodiči, objímání a někdy i slzičky. Pro nejmenší to byla od září už druhá výrazná změna, kterou šesti a sedmileté děti snášejí různě. Přesto se, až na výjimky, většina do školy těšila.

Protože škola v Brjanské ulici má specializované hokejové třídy, oslovení školáci jsou vesměs kurážní kluci a sportovci od útlého věku. Nechybí ale ani logopedické třídy, kde děti potřebují napravit v první řadě vady řeči.

U vrat všechny přivítal ředitel se svou zástupkyní a hygienická četa, která bez předchozí dezinfekce a kontroly roušek, nikoho do areálu nevpustila. „Do školy se moc těším, hlavně na učení, na kamarády i na paní učitelku. Ale jak se jmenuje, teď nevím. Myslím, že moje třída je ta prostřední,“ řekl prvňáček Matěj Rathous.

Učitelky si poradily i s plačícími děti, které musely od brány téměř odtrhnout. „Matýsek je v první třídě a těžko chápe, že brácha, který je ve čtvrté, zůstává doma a on musí do školy dnes sám. I první nástup v září byl složitější, než si zvykl. Když se to podařilo, vše se přerušilo,“ potvrzuje maminka Matýska Zuzana Brázdová.

Matýsek nebyl sám, komu se příliš do školy nechtělo. Bez slziček se nástup po delší době neobešel ani u prvňáčka Tomáška Burgra. I u něj byly pocity smíšené. Ze všeho nejvíce se prý těší na hokej.

Poněkud nervózní byli i někteří rodiče za branou. To přiznal například tatínek jiného prvňáčka Josef Tříska. „Manželka nemohla dospat, budila se od tří hodin od noci. Má trochu strach, aby se syn ve škole nenakazil, protože má problémy s imunitou. Já věřím, že to bude dobré,“ potvrzuje tatínek.

Ti, kteří šli ve dvojici, to měli o poznání snazší. Když máte bráchu dvojče, je to prima. „Těšíme se hodně!“ volala jednohlasně od brány dvojčata Max a Vincent Prokopovi. „Já se ze všeho nevíce těším, jak budeme společně číst,“ přidal Max a bráška Vincent ho hned doplnil: „Já se nejvíce těším také na čtení a na matematiku, na kamarády a paní učitelku Malířovou.“

Zkušenější druháci to zvládali ještě lépe. Jeden si přesto jako posily přibral na cestu dva plyšáky. „Bez plyšáků se mi do školy nechtělo, tak jsem je vzal s sebou. Nejvíce se těším na výuku, a hlavně na matematiku,“ řekl druhák Vítek Mourek.

Jakmile přišli školáci do kolektivu, nadšení se zdvojnásobilo a rázem bylo i po slzičkách. „Děti si zvyknou a za hodinu už to bude dobré. Těším se ně moc. Jsou jak moje vnoučata. Učím čtyřicet let. První třída chce kontakt, je to něco docela jiného než přes obrazovku počítače. Jsem ráda, že jsme zase spolu,“ potvrzuje učitelka prvňáčků z hokejové třídy Miroslava Malířová. „I já se musela učit spoustu věcí nově a zvažovala jsem, zda raději nejít do důchodu, ale nakonec jsme to společně zvládli,“ dodala.

A radost měl i ředitel školy Vladimír Dufek, který u vrat zavtipkoval: „Máme to jako první Vánoce. Dnes dorazilo devět tříd, což je okolo dvou set padesáti dětí. V naší škole jsme otevřeli i družinu, ale jen odpolední. Ranní družinu nejsme schopni kapacitně pokrýt. Co se týká školní jídelny, vaříme bez problémů. Vaří se ale pouze pro ty, kteří jsou přítomni ve škole. Pro distanční výuku to nejsme schopni technicky zabezpečit.“

Jak potvrzuje, středeční změnu ve škole nastavili v pořadí už podle pátého manuálu. „První ministerské pokyny měly třicet stran i více, tentokrát už to byly jen dvě stránky. Od března už jsme se posunuli o velký krok dopředu. Ničeho se nebojíme a jsme připraveni na všechno ještě dříve, než si ti nahoře na nás něco vymyslí,“ ujišťuje ředitel.