Kamarádky a sousedky z chatové osady Poteplí na Kladensku uspořádaly po roce v restauraci U netopýra dvanáctý ročník Potepeltského bazárku. Tradiční a velmi vyhledávaný blešák odstartoval uplynulý pátek odpoledne a vyvrcholí ve čtvrtek 3. srpna v podvečer.

Potepelský bazárek je otevřený denně od 11 do 18 hodin až do čtvrtka 3. srpna | Video: Jitka Krňanská

Hlavní prodejní plochou je pronajatý velký sál hospody a dále pak vyhrazený prostor na předzahrádce. Nakoupit zde můžete za lidovku – kus od 5 do 20 korun. Pořadatelky jsou návštěvníkům denně k dispozici od 11 do 18 hodin. Vše funguje za provozu restaurace, takže se při nákupu můžete i občerstvit.

Stovky kousků ošacení, věcí do domácnosti, včetně kuchyňského náčiní, hraček nebo dětských kočárků či odstrkovadel shromažďují místní chataři celý rok. „Všechny věci se soustředí u nás doma a postupně to s děvčaty potom třídíme. Letošní bazárek jsme připravovaly prakticky celý týden a každý den doplňujeme další zboží. Kdo přijde, určitě si vybere, co se mu hodí. S přípravami je velká práce, ale nás to baví a těší. Díky tomu, že jsem pracovala celý život v obchodě a po revoluci provozovala i vlastní konzum, není to pro mě nic nového a jsem ráda, že jsem mezi lidmi,“ potvrzuje Alena Karlíková z Kladna, které kromě sousedek a kamarádek pokaždé ochotně vypomáhá manžel.

Stejně jako v předchozích letech bude výtěžek bazárku určen na hry a sportovní soutěže a odměny pro děti a dospělé z osady. „Předloni se nám podařilo vybrat více než 20 tisíc na podporu Moravanů po ničivém tornádu,“ doplnila Alena Karlíková.

Kromě bazárku v Poteplí se paní Alena společně s kamarádkou Olgou dvakrát měsíčně v určené středy zapojují do prodeje obnošeného šatstva ve vestibulu kladenské polikliniky. „Býváme tam vždy od 8 do 13 hodin. Rozjedeme to opět od září a termíny ještě upřesníme, doplnila Alena Karlíková, která se před nedávnem zapojila též do výpomoci charitnímu šatníku Knoflík, jenž zaštiťuje ve Slaném tamní Farní charita.