Oslovení obyvatelé z okolních obcí, jakými jsou Stehelčeves, Brandýsek a další, mají radost, že mohou nakoupit na jednom místě.

„Jsem vedle ze Stehelčevsi a je to pro mě hodně dobré. Ráda nakupuji v Bille i v Pepcu, tak jsem hned vyrazila. Už nebudu muset na nákupy do Kladna nebo do Prahy. To je velká výhoda,“ potvrzuje paní Svělana, která provozuje ve vsi restauraci.

Radost z nového obchoďáku mají i další zákazníci třeba ze sousedního Brandýsku. „Jsem rád, že tu obchodní centrum vzniklo. U nás ve vsi máme několik obchodů, ale supermarket je zkrátka lepší. I pro nás je to úleva, že už nebudeme muset do Kladna nebo do Prahy,“ potvrzuje muž z Brandýsku.

Zákazníci se radují, ne už tak majitelé malých obchodů v obou zmíněných obcích, pro které otevření nákupního centra bude nepochybně znamenat odliv kupní síly, což může jejich podnikání i nepříjemně ohrozit.

„V polovině prosince otevře na ploše také restaurace rychlého občerstvení Popeyes se službou drive-thru otevře. McDonald's, který právě dělníci dokončují v těsném sousedství, bude v provozu od února,“ potvrdila Deníku Alexandra Drozdová z oddělení komunikace.

Nový park je navržen tak, aby splňoval současné nároky na nákupní zkušenost zákazníků a jejich celkový komfort, včetně velkoryse řešeného parkovacího systému. Jednotlivá parkovací místa jsou nadstandardně široká tři metry a dlouhá pět metrů, čímž je zajištěn bezproblémový pohyb osobních vozů. Areál nabízí celkem 134 parkovacích míst. Retail park vyhoví také zákazníkům s elektromobily, kteří budou moci využít dvě oboustranné nabíjecí stanice. V areálu parku je rovněž umístěn AlzaBox.

Do budoucna se v rámci areálu Stehelčeves počítá s další etapou výstavby retailových prostor s 3500 metry čtverečními pronajímatelné plochy, včetně možnosti zřízení manufakturních prostor, a volnočasovou městskou zónou o rozloze tisíc metrů čtverečních.